Эксперты предупредили о новом способе мошенничества со смартфонами

Мошенники разработали новую схему, позволяющую обналичивать деньги через смартфоны жертв. С помощью вредоносного ПО на базе легального приложения NFCGate они подделывают банковские карты и получают доступ к средствам, минуя ПИН-код и защиту банков. Только за март зафиксировано более 1 тыс. таких атак, это следует из отчета (есть у РБК) компании F6, специализирующейся на разработке технологий для борьбы с киберпреступностью.