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В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России

МОСКВА, 23апр — РИА Новости. Россиянам могут ограничить выезд из РФ при долге от 10 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

Источник: © РИА Новости

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера», — сказали в ведомстве.

В Службе добавили, что если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд, чтобы ограничить должнику выезд из РФ. После этого, на основании судебного акта, пристав выносит временное ограничение на выезд должника из страны.