В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера», — сказали в ведомстве.