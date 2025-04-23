Frank RG: на рынке вкладов появились клиенты — банковские абьюзеры

«Была внедрена система надбавок, которая позволяет давать одинаковые ставки как на welcome-период, так и на постоянной основе. Для нас очень важно не только заниматься “каруселью” новых клиентов, привлечением и отпуском прайс-сикеров (price-seeker — “ищущий цену”. — “РБК Инвестиции”), но и нам бы хотелось, чтобы наши клиенты, которые давно с нами, как раз-таки не вовлекались в эту механику “каруселей”. И сохранялись с нами. И не задавали в том числе неудобные вопросы: “Как же так? Я столько лет с вашим банком, при этом у меня ставка ниже, чем у какого-то там, который пришел с новой ставкой”. Мы эту историю еще в том году “полечили”. Надеюсь, задали тренд для остальных банков», — прокомментировал Илья Лащенков.