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Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина. Это могут быть как вирусы, крадущие данные с карт, так и якобы бесплатные программы, рассказала агентству «Прайм» сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, подобные приложения условно можно разделить на три группы в зависимости от того, как они действуют.

«Прежде всего, это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например, FakeBank, Joker, HiddenAds», — рассказала Холод.

Другие приложения, продолжила специалист, копируют интерфейс известных банков. Если невнимательный пользователь вводит туда логины и пароли от интернет-банкинга, то деньги тоже могут быть списаны, пояснила она.

И, наконец, есть приложения с подписками — редакторы фото, фитнес-тренеры, счетчики шагов и т. п. Они позиционируют себя, как бесплатные, но на самом деле начинают списывать деньги после завершения пробного периода в надежде, что пользователь это не отследит, заключила Холод.