Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета

И, наконец, есть приложения с подписками — редакторы фото, фитнес-тренеры, счетчики шагов и т. п. Они позиционируют себя, как бесплатные, но на самом деле начинают списывать деньги после завершения пробного периода в надежде, что пользователь это не отследит, заключила Холод.