Эксперт назвала приложения, которые могут незаметно списать деньги со счета

По ее словам, подобные приложения условно можно разделить на три группы в зависимости от того, как они действуют.
«Прежде всего, это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например, FakeBank, Joker, HiddenAds», — рассказала Холод.
Другие приложения, продолжила специалист, копируют интерфейс известных банков. Если невнимательный пользователь вводит туда логины и пароли от интернет-банкинга, то деньги тоже могут быть списаны, пояснила она.
И, наконец, есть приложения с подписками — редакторы фото, фитнес-тренеры, счетчики шагов