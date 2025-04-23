Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток

Российские банки стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период, — некоторым из них снижают лимиты или блокируют расходные операции, вынуждая уходить в другие финансовые организации. О такой практике рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес, выступая на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», организованном РБК. Он связал это с резким ростом процентных ставок в России и торможением розничного кредитования.
«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели (большие расходы на кешбэк. — РБК), то при “ключе” 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: “Уходите в другие банки”, — заявил Тывес. Топ-менеджер резюмировал, что банки раньше “воевали, у кого будет больше кешбэка”, а сейчас — “кто быстрее его обрежет”. Тывес пояснил РБК, что “Уралсиб” изменил подход к недоходным держателям кредитных карт прошлой осенью, но он не единственный банк, кто пошел на такой шаг.
На урезание лимитов по кредиткам активно жалуются не только клиенты «Уралсиба», но и держатели карт Альфа-банка, следует из отзывов пользователей Banki.ru, размещенных с начала апреля. Аналогичные обращения также писали клиенты Ренессанс Банка, Совкомбанка, Т-банка (1, 2, 3, 4, 5, 6).
«Экономия на “убыточных” карточных клиентах — это один из тех шагов, которые банки вынуждены делать», — подтверждает гендиректор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, тенденция начала формироваться осенью прошлого года. «Это были какие-то точечные решения, проба пера, тонкая настройка бизнес-модели. Сегодня почти все крупные банки из мне известных так или иначе эту оптимизацию проводить планируют, а некоторые уже проводят», — сказал он.
Что говорят участники рынка
РБК направил запрос в крупные кредитные организации, большинство из них на него не отреагировали.
Руководитель управления кредитных карт Т-банка Андрей Федоров сообщил, что у организации нет отдельной политики по кредитным лимитам для держателей карт, которые всегда укладываются в грейс-период и не попадают на проценты. Он уточнил, что Т-банк может обнулить лимит по кредитке только в случае, если по данным бюро кредитных историй у клиента «значимо ухудшилась кредитная история». Существование тренда на вытеснение недоходных держателей кредиток из банков он не подтвердил.
«В ОТП Банке подобных мер не применяется. Ухудшение условий по кредитным картам, особенно в части сокращения лимитов, может послужить стимулирующим фактором для клиента, чтобы уйти из банка», — сообщил директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Сергей Ходинский. По его словам, у его банка сейчас цель — удержать действующих клиентов и привлечь новых. В то же время Ходинский признал, что «в целом на рынке в условиях высокой ключевой ставки действительно наметился тренд на изменение условий для клиентов, вызванный необходимостью сохранять или увеличивать доходность продукта».
Как и для кого работают ограничения
«Если мы видим, что клиент, по-простому говоря, имеет у нас только кредитную карту и длительный срок нам совсем не платит проценты, то мы снижаем лимит до нуля по данному клиенту. Карточкой на расходные операции пользоваться больше нельзя. Долг погашается по той ставке, по которой была у клиента. Он может его сразу погасить, может погашать минимальным платежами. Мы не можем досрочно этот долг потребовать, никакой просрочки нет, клиент просто будет выгашивать долг», — объяснил Тывес подход «Уралсиба» в разговоре с РБК.
Он подчеркнул, что у банка нет цели «вытеснять добросовестных пользователей», и тот, кто активно пользуется кредитками и периодически укладывается в грейс-период, скорее всего, не столкнется с ограничениями.
«Мы фокусируемся исключительно на устранении аномального поведения со стороны тех, кто использует кредитный продукт не по назначению», — пояснил Тывес, уточнив, что речь идет о пользователях, которые размещают заемные деньги на вкладах.
«Мы выявили ряд клиентов, которые при наличии значительных свободных средств, размещенных на депозитах, используют кредитные лимиты не как инструмент для потребления, а как способ получения дополнительного дохода — размещая заемные средства под более высокие проценты. Кроме того, после повышения ставок по вкладам появилась категория клиентов, которые прибегают к так называемым банковским каруселям: они обналичивают кредитные средства в рамках льготного периода и тут же размещают их на депозитах. По сути, это попытка получить прибыль за счет банка и других клиентов, создающая дисбаланс и вынуждающая нас пересматривать ставки и условия по продуктам», — описал ситуацию зампред «Уралсиба». По его оценкам, доля таких держателей карт прошлой осенью составляла 5−6%.
Только использование кредитки без начисления процентов — не повод для банка расставаться с заемщиком, отмечает Грибанов: «Важно смотреть на клиента, который не просто укладывается в грейс-период, а который приносит или не приносит банку деньги в целом в рамках его обслуживания. Есть ли у него другие кредиты (например, ипотека), или у него какие-то комиссионные продукты, или он инвестирует. Если банк как-то зарабатывает на нем в других продуктах, к такому клиенту банк готов, потому что на круг это все равно клиент выгодный».
Эксперт также добавляет, что из-за законодательных ограничений у банков нет возможности в одностороннем порядке закрыть клиенту кредитную карту или пересмотреть для него ставку по ней. «Они даже лимит закрыть не могут, они могут его только сократить до символической суммы. Вот совсем закрыть кредитный договор они не имеют права, потому что это сразу жалоба в ЦБ и неприятный разговор», — объясняет Грибанов.
«Пользователи кредитных карт делятся банками на два сегмента. Первый — рационализаторы. Этой категории кредиты не нужны, кредитную карту они используют как транзакционный инструмент, а фактором выбора выступает уровень реального кешбэка. Вторая категория — “гусары-заемщики”. Для них характерно постоянное использование средств по карте. Иногда эта категория пользователей карт выходит за пределы льготного периода», — говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. По его словам, доходность первой группы клиентов банки могут регулировать как раз за счет лимитов и величины кешбэка.
Сколько россиян научились не платить проценты по кредиткам
По оценкам Frank RG, на июнь 2024 года 26% держателей кредиток в России относились к тем, кто всегда укладывается в грейс-период. За два года эта доля снизилась на 4 процентных пункта. Расчеты сделаны на данных по амортизации кредитного портфеля в совокупности с экспертной оценкой руководителей бизнесов, сообщили РБК в компании.
Оправдана ли новая политика кредиторов
По словам Тывеса, доля недоходных держателей кредитных карт на уровне до 30% долго считалась нормальной среди банкиров, но в прошлом году условия на рынке существенно поменялись. Рост ставок не только существенно повлиял на стоимость фондирования, но и замедлил розничное кредитование, которое приносит банку «ключевые процентные доходы».
«Банкам проще выдать небольшой, 100−300 тыс. руб., кеш-кредит, нежели искать пути окупаемости кредитной карты с аналогичным лимитом», — соглашается Бархота.
«В предыдущие годы банки довольно щедро отдавали клиентам много чего — и бесплатные технологичные сервисы, и кешбэк, и длинный грейс-период. Все это было инструментом привлечения новых клиентов, маркетинговыми расходами. Как только из этой схемы ушло доходное для банков необеспеченное кредитование, всё перестало быть привлекательным и потеряло для банков смысл», — рассуждает Грибанов, напоминая, что маржинальность розничного бизнеса снизилась.
«Лимиты [по кредитным картам] снижаются для того, чтобы сэкономить капитал: если у клиента одобренный кредитный лимит, то под него банк должен формировать резервы, а это оказывает давление на капитал», — говорит партнер, эксперт финансовой практики «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Он подчеркивает, что такой подход банки, как правило, применяют к неактивным клиентам.
«Сомневаюсь, что банк будет агрессивно сокращать лимиты активным пользователям кредиток только потому, что те укладываются в грейс-период. Это хорошие клиенты, потому что если человек имеет высокую финансовую дисциплину, пользуется кредитной картой, значит, он другие продукты в перспективе может взять», — рассуждает Иванинский.
Выгода банка от использования клиентами кредитной карты — это не только его процентные доходы, замечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Помимо прямой выгоды в виде комиссий за просрочку, интерчейнджа и страхования банковской карты кредитор, как правило, получает и косвенные доходы. Установка мобильного приложения (где обычно размещаются выгодные персональные предложения) в разы увеличивает знания банка о клиенте. Анализ этих “больших данных” позволяет максимально адресно предложить кросс-продукты (депозитные, страховые продукты, скидки на доставку, каршеринг
Жесткая политика банков по отношению к недоходной группе держателей кредиток может стать достаточно устойчивой, допускает сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея: «Многое будет зависеть от совокупности трендов: как будут вести себя и косвенные конкуренты банковских продуктов (бигтех, маркетплейсы с продуктами BNPL — оплатой частями и другие). Если конкуренция будет преимущественно внутрииндустриальная (банковская), то это скорее может стать и долгосрочным трендом». Если же усилится конкуренция банков с нефинансовыми компаниями, то ухудшение условий для заемщиков может привести к оттоку клиентов в новые продукты, и традиционные кредиторы постараются такого не допустить, поясняет эксперт.