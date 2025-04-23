Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают. Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели (большие расходы на кешбэк. — РБК), то при “ключе” 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: “Уходите в другие банки”, — заявил Тывес. Топ-менеджер резюмировал, что банки раньше “воевали, у кого будет больше кешбэка”, а сейчас — “кто быстрее его обрежет”. Тывес пояснил РБК, что “Уралсиб” изменил подход к недоходным держателям кредитных карт прошлой осенью, но он не единственный банк, кто пошел на такой шаг.