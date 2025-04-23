Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле

Он напомнил, что доллар испытывает давление и от продолжающегося торгового конфликта с Китаем. А в России до конца апреля продолжается налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Это еще больше укрепляет рубль.
Ближе к середине мая его могут поддержать подвижки на переговорном треке. Если финансовые санкции хотя бы отчасти будут сняты, возможно движение рубля к отметке 75 за доллар.
«Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей», — заключил Александров.