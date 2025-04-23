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Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара — на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России — налоговый период, рассказал агентству «Прайм» руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что доллар испытывает давление и от продолжающегося торгового конфликта с Китаем. А в России до конца апреля продолжается налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Это еще больше укрепляет рубль.

Ближе к середине мая его могут поддержать подвижки на переговорном треке. Если финансовые санкции хотя бы отчасти будут сняты, возможно движение рубля к отметке 75 за доллар.

«Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей», — заключил Александров.