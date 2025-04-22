Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке и назвала причину остановки

13 февраля 2025 года из-за проблем с трансляцией данных Мосбиржа также приостановила вечерние торги на фондовом рынке с 20:40 мск. Они возобновились только на следующий день. Тогда, 12 и 13 февраля, инвесторы устроили ралли на площадке после состоявшегося разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что привело к рекордным объемам торгов на торговой площадке.