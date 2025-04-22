Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке и назвала причину остановки

Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке в 14:20 мск. Об этом сообщается на сайте площадки. В этом также убедились корреспонденты «РБК Инвестиций», купив фьючерс на пару доллар-рубль с исполнением в июне 2025 года.
При этом время промежуточного клиринга перенесено с 14:05 мск на 14:30 мск. Причиной приостановки торгов названо выявление «конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании».
Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям — проверяются данные сделок, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок.
Сообщение о том, что торги на срочном рынке приостановлены, появилось на сайте площадки в 13:51 мск. Причину сбоя, который длился почти полчаса, биржа поначалу не раскрыла.
Это не первый случай приостановки торгов в срочной секции Мосбиржи. 19 ноября 2024 года этот рынок не работал в течение получаса. Тогда это было вызвано аппаратным сбоем на сервере предварительной проверки рисков.
13 февраля 2025 года из-за проблем с трансляцией данных Мосбиржа также приостановила вечерние торги на фондовом рынке с 20:40 мск. Они возобновились только на следующий день. Тогда, 12 и 13 февраля, инвесторы устроили ралли на площадке после состоявшегося разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что привело к рекордным объемам торгов на торговой площадке.
Общий объем операций на срочном рынке Московской биржи по итогам марта 2025 года составил ₽13 трлн по сравнению с ₽7 трлн в марте 2024 года. Объем открытых позиций на конец месяца — ₽2,2 трлн (₽1,8 трлн в марте 2024 года).
Срочный рынок Мосбиржи — площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. По состоянию на 16 апреля на срочном рынке биржи торговались 41 опцион на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.