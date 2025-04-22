Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России

Накануне стало известно, что Роспатент по такому же принципу зарегистрировал не менее шести заявок Kia.
Согласно документам, теперь компания может производить и продавать в России машины, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Товарные знаки подали на регистрацию в 2024 году, Роспатент одобрил их в апреле 2025-го с действием до 2034 года.
«Компания, разумеется, оплачивает пошлины за регистрацию, что подтверждает ее заинтересованность в сохранении прав на бренды», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
По ее словам, это может свидетельствовать о заинтересованности бренда в желании остаться на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы.
Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав активы в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс» (материнская компания группы АГР). Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи. Южнокорейские СМИ после телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа утверждали, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок.
Позднее в Hyundai Motor сообщили РИА Новости, что пока шагов в этом направлении сделано не было.