Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России

Согласно документам, теперь компания может производить и продавать в России машины, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Товарные знаки подали на регистрацию в 2024 году, Роспатент одобрил их в апреле 2025-го с действием до 2034 года.