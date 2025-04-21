Суд признал «безнравственной» сделку по схеме с «бумажным НДС»

Конституционный суд еще в 2004 году разъяснял, что ст. 169 ГК особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок — так называемые антисоциальные сделки, пояснил РБК и.о. начальника гражданско-судебного отдела прокуратуры Ульяновской области Александр Вязьмин. Антисоциальность сделки дает суду право взыскать ее сумму в доход государства — при условии, что она признана таковой в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий. При этом размер взыскания по антисоциальным сделкам определяется в зависимости от наличия умысла и того, была ли сделка исполнена: так, при наличии умысла у обеих сторон сделки и исполнении ее обеими сторонами в доход государства взыскивается все полученное по сделке, следовало из определения Конституционного суда.