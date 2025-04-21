Суд признал «безнравственной» сделку по схеме с «бумажным НДС»

Арбитражный суд Ульяновской области признал недействительной сделку, осуществленную в рамках незаконной схемы с «бумажным НДС», и постановил взыскать всю ее сумму в доход Российской Федерации — в дополнение к штрафам и налоговым доначислениям. РБК ознакомился с решением суда. Оно было вынесено еще в конце февраля 2025 года, но в поле зрения юристов попало сейчас — из-за новаторского применения ст. 169 Гражданского кодекса о сделках, противоречащих «основам правопорядка или нравственности».
Истцом в деле выступила прокуратура Ульяновской области. Там аргументировали, что согласованные действия ответчиков были направлены на обход предусмотренной Конституцией обязанности платить налоги, что «не просто не отвечает закону, а заведомо противоречит основам правопорядка Российской Федерации». Истцы сослались на ст. 169 Гражданского кодекса (ГК), согласно которой сделка, совершенная с целью, «заведомо противной основам правопорядка или нравственности», может быть признана ничтожной, а ее сумма — взыскана в пользу государства. Представители ответчика на заседании не присутствовали. Летом 2024 года в отношении УЗМС была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве (истцом выступило ООО «Охотно-Строй» из-за непогашенного долга на 4,27 млн руб.).
Ранее такая логика применялась только в делах о нарушении контрсанкционных мер, а также в ряде кейсов по взысканию активов в госсобственность. Например, противоречащим нравственности в соответствии со ст. 169 ГК был признан перевод за границу средств одной из структур ушедшей из России ИКЕА. РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Суть схем с «бумажным НДС»
Под махинациями с «бумажным НДС» понимается вид противоправной деятельности, связанный с получением от компаний-однодневок подложных счетов-фактур и налоговых деклараций в целях сокращения совокупной налоговой нагрузки. Таким образом, сделка осуществляется только «на бумаге», товары не отгружаются и не оплачиваются, но вычет так называемого входящего НДС (налога, включенного в стоимость приобретаемых товаров) оформляется — тем самым занижается налоговая база.
По данным ФНС, в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму около 1 трлн руб. В зоне риска с точки зрения необоснованного возмещения находится до 1% всех вычетов по НДС, оценивал глава ФНС Даниил Егоров в 2023 году.
Предмет спора
Катализатором для разбирательства стала выездная налоговая проверка. По ее итогам было установлено, что ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» (УЗМС) создало видимость осуществления хозяйственной деятельности с ООО «Торгово-производственная компания “Погода в доме”. В целях получения налоговой выгоды в виде завышения налоговых вычетов по НДС УЗМС (покупатель) подписал с компанией “Погода в доме” (поставщик) фиктивные счета-фактуры на поставку строительных материалов. Сумма сделки оценивается в 22,85 млн руб. — эти средства были переведены на расчетный счет “Погоды в доме”. В реальности товары были приобретены у другой компании (ООО “СБТ+”), имевшей признаки “технической” организации — участника “площадки” по продаже “бумажного НДС”.
В результате УЗМС был привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 3 ст. 122 Налогового кодекса, в виде штрафа в размере 3,2 млн руб. Кроме того, компании были доначислены НДС на 16,7 млн руб. и налог на прибыль организаций в сумме 15,2 млн руб.
После этого с иском в арбитражный суд обратилась прокуратура Ульяновской области с требованием о признании сделки недействительной и обращении ее суммы в доход Российской Федерации.
Аргументы прокуратуры
В прокуратуре Ульяновской области указали, что обе стороны действовали недобросовестно, в обход закона, и не имели намерения совершить сделку в действительности. Это означает, что они преследовали достижение результата, который не просто не отвечает требованиям закона, а противоречит «основам правопорядка и нравственности». То есть совершенные ими сделки были направлены на создание искусственных оснований для получения налоговой выгоды и, следовательно, на незаконное обогащение за счет бюджетных средств.
Конституционный суд еще в 2004 году разъяснял, что ст. 169 ГК особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок — так называемые антисоциальные сделки, пояснил РБК и.о. начальника гражданско-судебного отдела прокуратуры Ульяновской области Александр Вязьмин. Антисоциальность сделки дает суду право взыскать ее сумму в доход государства — при условии, что она признана таковой в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий. При этом размер взыскания по антисоциальным сделкам определяется в зависимости от наличия умысла и того, была ли сделка исполнена: так, при наличии умысла у обеих сторон сделки и исполнении ее обеими сторонами в доход государства взыскивается все полученное по сделке, следовало из определения Конституционного суда.
Затем судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда в 2023 году определила, что для применения ст. 169 нужно установить, что цель сделки заведомо противоречила основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно, указал Вязьмин.
Предусмотренное ст. 169 ГК РФ правило о том, что суд может взыскать в доход государства все полученное по такой сделке сторонами, не является мерой уголовно-правового характера и не равнозначно штрафу как виду уголовного наказания, подчеркнул Вязьмин.
Позиция суда
Арбитражный суд согласился с доводами прокуратуры. «Прокурор правомерно обратился в арбитражный суд в защиту публичных интересов с иском, рассмотренным в рамках настоящего дела», — указано в решении суда.
Там привели и другие аргументы в пользу принятого решения. В частности, согласно п. 2 ст. 168 ГК, сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на публичные интересы, является ничтожной, констатировали в суде. Под публичными интересами здесь следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Аналогичным образом ничтожной признается и мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, — об этом говорится в ст. 170 ГК.
В системной связи с положениями ст. 170 ГК могут толковаться и положения ст. 169 ГК: в совокупности они представляют собой конкретные основания признания сделок антисоциальными и, соответственно, ничтожными, указано в решении суда.
Сделка, совершенная с целью, «заведомо противной основам правопорядка или нравственности», влечет общие последствия, установленные ст. 167 ГК. Это означает, что суд может взыскать в доход государства все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.
«Исходя из этого, требования прокурора о признании недействительными заключенных между ООО “УЗМС” и ООО “Торгово-производственная компания “Погода в доме” сделок по перечислению денежных средств в сумме 22,85 млн руб. и о применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход Российской Федерации солидарно с ООО “УЗМС” и ООО “Торгово-производственная компания “Погода в доме” денежных средств в размере 22,85 млн руб. являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению”, — резюмировали в Арбитражном суде Ульяновской области.
Конфискационная санкция
Указанный подход является по сути конфискационной санкцией: суммы полученного по сделке могут во много раз превышать суммы недоимок, предупреждает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Указанное дело не единственное, где суд постановил взыскать все полученное по сделке, связанной с недопустимой налоговой оптимизацией, схожие есть и в других регионах, отмечает он. Однако пока такие отдельные решения выглядят скорее как девиация, считает Зарипов.
Конструкция иска не вполне новая — например, можно вспомнить дело бизнесмена и бенефициара компании «Русь-ойл» Алексея Хотина об изъятии у него активов по похожей мотивировке, обоснованной уклонением от уплаты налогов, напоминает советник Orchards Азат Ахметов. Существующая практика показывает тенденцию к увеличению случаев подачи исков о признании сделок недействительными на основании ст. 169 ГК РФ, отмечает партнер адвокатского бюро Москвы «ЭЛКО профи» Малика Король.
Неприменение ст. 169 ГК к налоговым схемам констатировалось в постановлении пленума Высшего арбитражного суда в 2008 году, напоминает Зарипов. Впоследствии оно было отменено в связи с принятием нового постановления Верховным судом, но в последнем тоже разъяснено, хотя и кратко, что нарушение стороной сделки закона, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка «безнравственна».
Ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса (в 2022 году была дополнена правом прокурора обратиться в суд с иском о признании недействительными сделок с целью ухода от налогов) предусматривает право прокурора подавать такие иски, но не случаи, когда возможно взыскание. «Нормативных оснований для такого взыскания я не нахожу», — подчеркивает Зарипов. По его прогнозу, подобная перспектива может возникать и при таможенных и валютных нарушениях, за которые установлена самостоятельная «довольно строгая» ответственность.
Применение ст. 169 ГК к стандартным налоговым правонарушениям фактически создает режим двойной ответственности бизнеса, указывает ведущий юрист Enforce Law Company Антон Казаков. «Ранее подобного широкого применения норм о недействительности сделок в налоговых спорах не наблюдалось. Одно дело в суде первой инстанции пока выглядит как пилотный проект для пополнения бюджета, и риски его масштабирования вполне реальны», — считает он.