Курс доллара на Forex обновил минимумы весны 2023 года

Так, по данным на 12:02 по московскому времени, курс американской валюты снизился до 78,2538 рубля. В последний раз доллар торговался на таком уровне 30 мая 2023 года.
Позднее американская валюта немного укрепилась — на 13:28 мск курс доллара составлял 82,1743 рубля.
Кроме того, индекс доллара (DXY), который показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, на 13:20 мск составлял 98,18 пункта.
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