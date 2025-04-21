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Курс доллара на Forex обновил минимумы весны 2023 года

Курс доллара США на международном валютном рынке Forex опускался ниже 79 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, по данным на 12:02 по московскому времени, курс американской валюты снизился до 78,2538 рубля. В последний раз доллар торговался на таком уровне 30 мая 2023 года.

Позднее американская валюта немного укрепилась — на 13:28 мск курс доллара составлял 82,1743 рубля.

Кроме того, индекс доллара (DXY), который показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, на 13:20 мск составлял 98,18 пункта.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».