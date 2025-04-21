El Mundo рассказала, в чем парадокс ресурсной сделки Украины и США

Неизвестно, достаточно ли у Киева сырьевых ресурсов, на которые претендует Вашингтон, в этом и заключается парадокс сделки о полезных ископаемых, пишет El Mundo со ссылкой на экс-заместителя спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Тайсона Баркера.
«На данный момент никто не знает, достаточно ли редкоземельных элементов на Украине. Есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они и не относятся к крупнейшим в мире», — сказал Баркер. Эксперт считает главным аргументом в пользу наличия полезных ископаемых «тот простой факт, что это большая страна»: «Чем больше территория, тем больше потенциал». Однако это не гарантирует достаточного качества сырья или прибыльной добычи, полагает он.
Издание приводит оценку эксперта горнодобывающей отрасли Аманды Марциллано ван Дайк, согласно которой администрация президента США Дональда Трампа опирается «на старый анализ, времен Советского Союза, указывающий на наличие следов редкоземельных металлов» на территории Украины. Баркер согласен с этим тезисом: «Существуют только отчеты советских геологов 1980-х годов».
Минэкономразвития Украины сообщало, что на территории страны находятся месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, которые Евросоюз определяет как критически важные. По данным Государственной службы геологии и недр, страна располагает 6% мировых запасов графита, 1−2% — лития, 1% — титана, 2−4% — урана. Есть также запасы таких редкоземельных элементов, как лантан, церий, неодим, эрбий и иттрий, писал Reuters со ссылкой на Институт геологии.
Геологическая служба США в числе 50 наиболее важных элементов для нацбезопасности и экономики ресурсов называет бериллий, графит, литий, марганец, титан и цирконий, месторождения которых также есть на Украине. При этом ведомство не дает гарантии, что добыча каждого из них экономически целесообразна. Например, в некоторых случаях речь идет о месторождениях, требующих значительных инвестиций для разработки и добычи.
Украина и США с февраля обсуждают соглашение о полезных ископаемых. Первоначальную версию сделки Киев отказался подписать, в частности, из-за пункта о компенсации помощи Вашингтона. Позже украинской стороне передали более жесткую версию проекта, который охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы. В конце марта президент Владимир Зеленский говорил, что пока еще рано говорить о договоре, поскольку окончательного варианта на тот момент не было, а американская сторона постоянно меняет условия.
18 апреля стороны подписали меморандум к соглашению, чтобы продвинуться в вопросе заключения сделки. В нем говорится, что, как ожидается, обсуждения должны закончиться к концу этой недели.