El Mundo рассказала, в чем парадокс ресурсной сделки Украины и США

Украина и США с февраля обсуждают соглашение о полезных ископаемых. Первоначальную версию сделки Киев отказался подписать, в частности, из-за пункта о компенсации помощи Вашингтона. Позже украинской стороне передали более жесткую версию проекта, который охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы. В конце марта президент Владимир Зеленский говорил, что пока еще рано говорить о договоре, поскольку окончательного варианта на тот момент не было, а американская сторона постоянно меняет условия.