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Дипфейки: зачем мошенники используют цифровые копии реальных людей. Видео

Аферисты стали чаще выманивать деньги в соцсетях и мессенджерах с помощью поддельных видеосообщений — дипфейков. Как противостоять этому явлению — Финансам Mail рассказала эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека, а затем рассылают его друзьям и родным через соцсети и мессенджеры. Цифровой прототип расскажет о вымышленной проблеме, например, внезапной болезни или ДТП, и попросит перевести деньги.

Чтобы создать цифровую копию человека, злоумышленники собирают его фото, видео и образцы голосовых сообщений, которые получают в результате взлома аккаунта пользователя. Иногда преступники создают дипфейки известных людей, популярных блогеров и отправляют видеосообщения всем их подписчикам.

Дипфейк-технологии пока еще несовершенны, к тому же для создания реалистичной копии требуется большое количество данных. Поэтому подделку можно распознать по некоторым признакам:

Первое: какую бы причину ни назвал ваш близкий, выпрашивая деньги, не спешите их переводить. Возьмите паузу на перепроверку информации.

Второе: попробуйте связаться с человеком альтернативным способом. Например, если он отправляет голосовое в мессенджере, наберите ему по телефону, и наоборот.

Третье: если связаться с человеком не получается, задайте такой вопрос, ответ на который может знать только ваш близкий.

Пересмотрите видео с просьбой о деньгах внимательно, если на нём монотонный голос, несвойственная человеку мимика или интонация, присутствует дефекты звука и изображения — это может быть дипфейк.

Будьте осторожны и не идите на поводу у аферистов!