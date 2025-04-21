Дипфейки: зачем мошенники используют цифровые копии реальных людей. Видео

С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека, а затем рассылают его друзьям и родным через соцсети и мессенджеры. Цифровой прототип расскажет о вымышленной проблеме, например, внезапной болезни или ДТП, и попросит перевести деньги.