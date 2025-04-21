Дипфейки: зачем мошенники используют цифровые копии реальных людей. Видео

С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека, а затем рассылают его друзьям и родным через соцсети и мессенджеры. Цифровой прототип расскажет о вымышленной проблеме, например, внезапной болезни или ДТП, и попросит перевести деньги.
Чтобы создать цифровую копию человека, злоумышленники собирают его фото, видео и образцы голосовых сообщений, которые получают в результате взлома аккаунта пользователя. Иногда преступники создают дипфейки известных людей, популярных блогеров и отправляют видеосообщения всем их подписчикам.
Дипфейк-технологии пока еще несовершенны, к тому же для создания реалистичной копии требуется большое количество данных. Поэтому подделку можно распознать по некоторым признакам:
Первое: какую бы причину ни назвал ваш близкий, выпрашивая деньги, не спешите их переводить. Возьмите паузу на перепроверку информации.
Второе: попробуйте связаться с человеком альтернативным способом. Например, если он отправляет голосовое в мессенджере, наберите ему по телефону, и наоборот.
Третье: если связаться с человеком не получается, задайте такой вопрос, ответ на который может знать только ваш близкий.
Пересмотрите видео с просьбой о деньгах внимательно, если на нём монотонный голос, несвойственная человеку мимика или интонация, присутствует дефекты звука и изображения — это может быть дипфейк.
Будьте осторожны и не идите на поводу у аферистов!