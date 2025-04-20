В ПСБ рассказали, какая монета стала самой популярной у россиян

Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в четверг обновила очередной максимум, превысив 3350 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов — из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цен в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену 3500 долларов.