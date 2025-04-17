Трамп заявил о большом прогрессе в торговых переговорах с Японией

«Встретиться с японской делегацией — честь, большой прогресс», — написал Трамп.
Президент США приложил к публикации свое фото с министром по восстановлению экономики Японии Рёсэем Акадзавой.
Япония упоминалась Белым домом в числе 15 стран, которые быстрее других могут заключить с США торговые договоры. Трамп заявил ранее, что зарубежные партнеры готовы на всё ради сделки.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
До этого Япония подпала под введенные двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко «трамп-шок» по аналогии с терминами «лиман-шок» (от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис 2008—2009 годов) и «корона-шок» (экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса).
США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин — 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, что последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.