Суд разделил имущество и отдал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению суда, 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, сообщили РБК в пресс-службе Wildberries и Russ.
Кроме того, за Ким остается 100% доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах. Таким образом, суд удовлетворил ее исковые требования.
Бакальчук и Ким создали Wildberries в 2004 году: Владиславу принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%.
РБК направил запрос представителю Бакальчука.
Бакальчук публично выступил против сделки. В июле бизнесмен встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он заявил, что в Wildberries произошел «рейдерский захват», за которым стоят владельцы Russ братья Леван и Роберт Мирзояны. Тогда же Ким отметила, что сделка по объединению Wildberries и Russ полностью одобрена и речи о «рейдерском захвате» не идет. Она объявила о начале бракоразводного процесса.
18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука. Ким призывала Бакальчука действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х».
Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Бакальчук утверждал, что сначала его бывшая супруга требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей (их у пары семеро). Затем, по его словам, Ким попросила выплатить более 529 млн руб. за 1% доли и признать за ней права на всю компанию.
Параллельно в Арбитражном суде рассматриваются и иски РВБ, «ВБ Девелопмент» и их владельцев.
«ВБ Девелопмент» основана в 2006 году, ее единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности подразделения являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность.
В марте Wildberries подал иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд руб. По заявлению маркетплейса, компания получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако не смогла за него отчитаться. В ответ Бакальчук сообщил, что строительство ск