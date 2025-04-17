Суд разделил имущество и отдал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Бакальчук утверждал, что сначала его бывшая супруга требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей (их у пары семеро). Затем, по его словам, Ким попросила выплатить более 529 млн руб. за 1% доли и признать за ней права на всю компанию.