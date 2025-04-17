Средний срок ипотеки в РФ приблизился к рекордным 26 годам

В феврале 2025-го средний срок по выданным жилищным ссудам (и на новостройки, и на вторичку) достиг 309,8 месяцев, уточнили «Известиям» в пресс-службе регулятора. При этом в сегменте ипотеки на строящееся жилье эта цифра в феврале достигла уже почти 27 лет (323 месяца).