Сбербанк решил обанкротить экс-поставщика муки для булочек McDonald’s

Группа компаний «Грейн Холдинг», крупный российский производитель муки и хлеба (марки «Рязаночка» и «Русский хлеб»), оказалась на грани банкротства из-за невозможности выполнить обязательства перед кредиторами. О ситуации, с которой столкнулась группа, рассказал РБК генеральный директор и владелец «Грейн Холдинга» Алексей Деменов.
На текущий момент на предприятиях ГК «Грейн Холдинг» сложилась критическая ситуация с платежеспособностью и выполнением обязательств перед банками, налоговой инспекцией, поставщиками сырья и услуг и иными кредиторами, рассказал Деменов. С заявлением о банкротстве группы уже намерен обратиться в арбитражный суд Сбербанк. О соответствующем намерении банк официально сообщил в конце марта 2025 года, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Компании «Грейн Холдинга» оказались не способны удовлетворить требования кредитора, следует из сообщения в реестре. Сбербанк намерен добиваться банкротства основных юрлиц группы, включая производителя муки ООО «Русские мельницы» (на ее балансе находится мельница в Рязани) и производителя хлеба и мучных кондитерских изделий ООО «Русский хлеб».
РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.
Что такое «Грейн Холдинг»
«Грейн Холдинг» занимается производством хлеба и муки с 1997 года. Ему принадлежит одна из крупнейших в стране мельниц: предприятие «Русские мельницы» мощностью 1,7 тыс. т зерна в сутки расположено в Рязани. В комплекс также входят два элеватора на 230 тыс. т единовременного хранения.
Мельничный комплекс ОАО «Рязаньзернопродукт» (сейчас это ООО «Русские мельницы») открылся в октябре 2018 года — тогда региональные власти называли его крупнейшим в Европе. «Это масштабное предприятие, где используются самые современные технологии. Аналогов по масштабам нет не только в России, но и в Европе», — отмечал тогдашний зампред правительства Рязанской области и региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Андреев.
В 2023 году «Грейн Холдинг» занимал второе место в Центральном федеральном округе по продаже муки с долей 12%, уточнил Деменов. В масштабах всей страны холдинг, по словам его владельца, был пятым-шестым крупнейшим производителем муки с долей 3,8%. Помимо мельницы в Рязани «Грейн Холдингу» принадлежат хлебозаводы в Москве, Подольске, Рязани и Костроме, которые могут выпускать в общей сложности до 472 т хлебо-булочных изделий в сутки. На рынке Московского региона на них приходится 5−6%.
Кто закупал муку рязанской мельницы
Мельница «Грейн Холдинга» выпускает муку под собственным брендом «Рязаночка», а хлебозаводы — выпечку под маркой «Русский хлеб». Мука продается в том числе в федеральных торговых сетях — «Магните», «Ленте», «О’Кей», «Ашане». Источники РБК в двух крупных торговых сетях сообщили, что на текущий момент поставщик выполняет все обязательства по объемам и срокам поставок, а также расчетам.
Муку у «Русских мельниц» закупали и другие производители продуктов питания. На сайте «Грейн Холдинга» указано, что из муки «Рязаночка» пекли булочки для российских McDonald’s и изготавливали лапшу «Доширак». Булочки для McDonald’s в России, которую американская сеть ресторанов покинула в 2022 году, производила компания Bimbo QSR — подразделение мексиканской Bimbo Group (выпускает замороженные булочки, рулеты и другую выпечку для заведений быстрого питания по всему миру). Именно с ней, по словам Деменова, и работал «Грейн Холдинг». Среди других компаний, которым «Грейн Холдинг» поставлял муку, Деменов назвал российские подразделения Mars, PepsiCo, а также производителя лапши «Ролтон» и Big Bon — «Маревен Фуд Сэнтрал».
В Bimbo QSR, которая сейчас поставляет булочки для «Вкусно — и точка», уточнили, что компания уже несколько лет не работает с «Грейн Холдингом», так как поставщик не выиграл тендер. Представитель «Маревен Фуд Сэнтрал» подтвердил, что работает с рязанским ООО «Русские мельницы». «Сама по себе мельница достаточно большая, но объем, который мы закупаем у них, не превышает и четверть общего», — сообщил представитель компании-производителя «Ролтона». У «Маревен Фуд Сэнтрал», для которой мука — основное сырье, большой пул поставщиков, и подобные минимальные объемы не влияют на производительность, подчеркнули в компании.
РБК направил запросы ретейлерам, в компанию «Доширак Рус», а также представителям Mars и PepsiCo в России.
Почему «Грейн Холдингу» грозит банкротство
В 2024 году у компаний холдинга возникли проблемы, связанные с нехваткой оборотных средств из-за отказа банков рефинансировать погашаемые по графику кредиты, рассказал Деменов. Речь, по его словам, шла о коротких кредитах (сроком до одного года) — именно с них компании холдинга должны были рефинансировать свою деятельность.
В результате из-за исполнения кредитных обязательств без восполнения оборотный капитал холдинга в 2024 году ежемесячно уменьшался, объясняет Деменов. Всего компании «Грейн Холдинга» погасили в том году без восполнения 2,5 млрд руб. своих кредитных обязательств. «За год мы вывели из своих оборотных средств порядка четверти годовой выручки», — продолжает Деменов. Из-за острого дефицита оборотных средств группа с конца прошлого года вынуждена была приостановить полное погашение обязательств.
Кроме того, во второй половине года у «Грейн Холдинга» начала расти кредиторская задолженность перед поставщиками зерна, и они перешли от прежней финансовой модели оплаты за зерно «с отсрочкой платежа» к новой модели «по предоплате», говорит Деменов. Это привело к дополнительному снижению оборотных средств и выручки от продаж у холдинга. Кроме того, из-за роста ключевой ставки и прекращения льготного кредитования, процентные расходы «Грейн Холдинга» по финансовым обязательствам выросли более чем в четыре раза к концу года — это оказало прямое влияние на рост себестоимости выпускаемой продукции. Вклад в увеличение себестоимости продукции внесли рост цен на логистику (на 20% и более), оплату труда (более 15%), услуги энергообеспечения (более 10%).
По итогам 2024 года ООО «Русские мельницы» получило выручку 7 млрд руб. (это на 7,8% меньше, чем годом ранее), но у производителя муки возник убыток 3,4 млрд руб. против чистой прибыли 62,3 млн руб. в 2023 году, следует из бухгалтерской отчетности компании. Хлебозаводы тоже закончили прошлый год с минусом: чистый убыток ООО «Русский хлеб» составил 1,2 млрд руб. против 22,6 млн руб. в 2023-м, а выручка юрлица упала год к году на 25% — до 1,7 млрд руб.
Что происходит с другими мельницами
О возможных банкротствах индустриальных мукомольных предприятий в феврале этого года предупреждал Союз мукомольных и крупяных предприятий. В письме министру сельского хозяйства Оксане Лут союз указывал, что такие риски возникают в условиях существующих оптовых ценах на муку (они сопоставимы с ценами февраля 2022 года, несмотря на значительно возросшие производственные и транспортные расходы) и на фоне ситуации с кредитами. В плане льготного кредитования на 2025 год не предусмотрены средства на переработку продукции растениеводства, а коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25%, говорилось в письме. Мукомолы просили Минсельхоз оказать отрасли поддержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспорт. В Минсельхозе, правда, опровергали информацию, что мукомольные предприятия исключены из программы льготного кредитования.
Что говорит Минсельхоз
Производство муки в России полностью обеспечивает внутренние потребности и позволяет реализовывать продукцию на экспорт, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза. Всего в 2024 году в стране было выпущено 9,9 млн т муки — на 1% больше, чем годом ранее.
Себестоимость производства у предприятий мукомольно-крупяной отрасли значительно выросла, в том числе в связи с «существенным удорожанием кредитных ресурсов», признают в министерстве. Но несмотря на это, ценовая ситуация на рынке муки стабильная, подчеркнули в Минсельхозе. Благодаря государственной поддержке предприятий и высокой конкуренции в этом сегменте оптовые цены с начала года выросли всего на 0,4%.
Мукомольно-крупяным предприятиям доступны льготные краткосрочные кредиты на срок до года на закупку зерна, а также инвестиционные кредиты на срок от двух до восьми лет, напоминают в Минсельхозе. Кроме того, существует возможность приобретения в льготный лизинг широкого перечня оборудования и автотранспорта.
В первом квартале 2025 года лимиты на льготные краткосрочные кредиты для обеспечения посевной кампании и развития молочной отрасли были предусмотрены в первую очередь для растениеводства и молочного скотоводства, указывает представитель Минсельхоза. Но сейчас министерство вместе с региональными властями проводит приоритизацию лимитов по этим кредитам, чтобы перераспределить их на необходимые субъектам направления, в том числе на переработку продукции растениеводства. Кроме того, планируется проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на выдачу новых льготных кредитов по экспортному направлению, добавили в министерстве. На 2025 год на компенсацию части затрат экспортеров на транспортировку выделено 5 млрд руб. — под это попадают в том числе предприятия мукомольно-крупяной промышленности.