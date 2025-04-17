Сбербанк решил обанкротить экс-поставщика муки для булочек McDonald’s

Кроме того, во второй половине года у «Грейн Холдинга» начала расти кредиторская задолженность перед поставщиками зерна, и они перешли от прежней финансовой модели оплаты за зерно «с отсрочкой платежа» к новой модели «по предоплате», говорит Деменов. Это привело к дополнительному снижению оборотных средств и выручки от продаж у холдинга. Кроме того, из-за роста ключевой ставки и прекращения льготного кредитования, процентные расходы «Грейн Холдинга» по финансовым обязательствам выросли более чем в четыре раза к концу года — это оказало прямое влияние на рост себестоимости выпускаемой продукции. Вклад в увеличение себестоимости продукции внесли рост цен на логистику (на 20% и более), оплату труда (более 15%), услуги энергообеспечения (более 10%).