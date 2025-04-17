Коллективное страхование: плюсы и минусы. Видео

Банки заинтересованы в том, чтобы заемщики страховали свою жизнь и здоровье. Ведь в случае серьезной травмы, болезни или смерти клиента могут возникнуть проблемы с погашением кредита — а за застрахованного человека долг или его часть погасит страховая компания.
Иногда вместо индивидуального полиса банки предлагают заемщикам присоединиться к коллективному договору страхования. Это соглашение страховая компания и банк заключают заранее, а затем просто вписывают в этот документ своих клиентов.
Плюсы коллективного страхования. Во-первых, в некоторых случаях групповой полис может оказаться дешевле индивидуального с таким же набором рисков.
Во-вторых, при коллективной страховке все вопросы по страховым выплатам надо будет решать через банк, в некоторых случаях это может оказаться удобнее, чем контактировать со страховщиком.
И в-третьих, коллективное страхование, также как индивидуальное, позволяет не только снизить финансовые риски, но и во многих случаях — уменьшить процент по кредиту.
Теперь о минусах коллективной страховки. Первое — коллективный договор един для всех клиентов. Его условия вы не можете изменить под себя, например, снизить стоимость полиса за счет франшизы. Второй минус — за подключение к коллективному договору банки берут комиссию и это законно. Еще один минус — отказаться от коллективной страховки можно только через банк, который ее оформил.
На что еще обратить внимание при оформлении такой страховки?
1. Нужно ли оплачивать страховку отдельно? Иногда банки включают стоимость полиса в сумму кредита — и на нее тоже начисляются проценты.
2. Узнайте, вырастет ли процент по кредиту при отказе от полиса.
3. Посмотрите, какие риски покрывает страховка, а на какие не распространяется.
4. Выясните, сколько денег вам вернется, если вы решите погасить кредит раньше времени и откажетесь от полиса.
Получив от банка одобрение кредита, решите стоит ли вам подключаться к коллективному договору или покупать индивидуальный полис. При этом банк не вправе отказать вам в кредите только потому, что вы не купили полис. Помните, что обязательно только страхование залоговой недвижимости при оформлении ипотеки.