Коллективное страхование: плюсы и минусы. Видео

Теперь о минусах коллективной страховки. Первое — коллективный договор един для всех клиентов. Его условия вы не можете изменить под себя, например, снизить стоимость полиса за счет франшизы. Второй минус — за подключение к коллективному договору банки берут комиссию и это законно. Еще один минус — отказаться от коллективной страховки можно только через банк, который ее оформил.