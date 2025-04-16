Стоимость золота обновила исторический рекорд

По состоянию на 21:26 мск цена июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,5 процента — до 3 353,79 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 3 354,65 доллара.
Спрос на золото как на надежный актив увеличивается при геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. При этом некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.
Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.
В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.