Стоимость золота обновила исторический рекорд

Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.