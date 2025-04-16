Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин

«Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары», — сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику.