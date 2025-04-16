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Российская экономика выдержит торговые войны, считает Костин

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российская экономика имеет прочную основу, она выдержит такие удары, как снижение цен на нефть и торговые войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Российская экономика имеет прочную основу, у нас при всех нагрузках, которые мы сегодня испытываем, связанных с проведением специальной военной операции, с санкциями, у нас здоровые макроэкономические показатели, на мой взгляд, экономика выдержит и эти удары», — сказал он, отвечая на вопрос, окажут ли влияние торговые войны на российскую экономику.

«Но, конечно, такие факторы, как снижение цен на нефть сегодня происходят, давление на фондовый рынок, они пока оказывают негативное влияние, но повторяю, думаю, что мы преодолеем и эти, мы не такое испытывали раньше», — добавил глава ВТБ.