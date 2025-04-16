Что такое индивидуальный инвестиционный счет и кому он нужен. Видео

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это счет для операций на фондовом рынке. Через него можно вкладываться в российские акции, облигации, паи инвестиционных фондов, а также в валюту, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. В отличие от обычных счетов, которые вы открываете у брокера или доверительного управляющего, ИИС позволяет сэкономить на налогах. Налоговый вычет по ИИС бывает двух видов:
Первый вариант — вычет на взносы. Такой вычет дает возможность освободить от подоходного налога до четырехсот тысяч рублей, внесенных на ИИС за год. Чтобы получить вычет, нужен официальный заработок, с которого вы платите подоходный налог. Причем возврат не превысит суммы уплаченного за год НДФЛ.
Второй вариант — вычет на доход. Такой вычет позволяет не отчислять НДФЛ с прибыли от ИИС. В этом случае совершенно неважно, есть ли у вас официальный доход.
Однако, ИИС стоит заводить, только если у вас уже есть финансовая подушка безопасности из 3−6 месячных зарплат на депозите. И еще остались (или внезапно появились) свободные деньги — и вы решили рискнуть.
Если удачно выбирать активы и время их покупки и продажи, доход от инвестиций окажется выше, чем по банковским депозитам. Но прибыль не гарантирована — вы можете заработать меньше, чем в банке, или даже понести убытки. И чем выше потенциальная доходность инвестиций, тем больше вероятность потерять вложения.
Кроме того, в отличие от банковских депозитов ИИС не попадают в систему страхования вкладов.
Таким образом: индивидуальный инвестиционный счет — это хорошее средство для получения дохода от инвестиций, но только при условии их грамотного размещения.