Что такое индивидуальный инвестиционный счет и кому он нужен. Видео

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это счет для операций на фондовом рынке. Через него можно вкладываться в российские акции, облигации, паи инвестиционных фондов, а также в валюту, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. В отличие от обычных счетов, которые вы открываете у брокера или доверительного управляющего, ИИС позволяет сэкономить на налогах. Налоговый вычет по ИИС бывает двух видов: