Bloomberg узнал о снижении втрое требований США к Украине по долгу

Из него следовало, что фонд реконструкции будут контролировать США. Средства фонда будут тратиться на погашение украинского долга (на него будут начисляться 4% годовых, которые тоже будут изыматься из фонда) и на инвестиции в украинские проекты (50% доходов от них будут поступать назад в фонд). Вашингтон также потребовал «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках соглашения и право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Удалось ли смягчить какие-либо из этих положений, неясно.