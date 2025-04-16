Bloomberg узнал о снижении втрое требований США к Украине по долгу

США оценивают долг Украины перед ними в $100 млрд, а не в $300 млрд, как это было ранее, сообщили источники Bloomberg. Это примерно соответствует собственной оценке Киева, указывает агентство.
Сумма обсуждается в рамках согласования сделки по полезным ископаемым. Соглашение, по замыслу США, будет предполагать компенсацию Вашингтону тех средств, что были предоставлены Киеву администрацией экс-президента Джо Байдена. США рассматривают уже предоставленную Украине помощь как вклад в будущий специальный инвестиционный фонд реконструкции, который планируется создать в рамках сделки, и не хотят брать на себя новых обязательств по инвестициям в него. Киев отказывался признавать полученную помощь долгом.
Добиться уступок украинской стороне было сложно, отметили источники Bloomberg.
Переговоры между сторонами проходили в минувшие пятницу и субботу,
Глава Минфина США Скотт Бессент сказал Bloomberg, что обсуждение продолжается, переговоры близки к финалу, который возможен уже на этой неделе.
Стороны должны были подписать соглашение по полезным ископаемым еще зимой, но заключение сделки сорвалось из-за перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. После этого США предоставили Украине новый, более жесткий вариант соглашения.
Из него следовало, что фонд реконструкции будут контролировать США. Средства фонда будут тратиться на погашение украинского долга (на него будут начисляться 4% годовых, которые тоже будут изыматься из фонда) и на инвестиции в украинские проекты (50% доходов от них будут поступать назад в фонд). Вашингтон также потребовал «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках соглашения и право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Удалось ли смягчить какие-либо из этих положений, неясно.