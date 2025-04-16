Банк России вдвое нарастит выпуск инвестиционных монет в 2026 году

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе банка «Зенит», среди клиентов есть спрос на золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 50 рублей, при этом в серебряных они не так заинтересованы. Кроме того, в ПСБ подчеркнули, что спрос на золотые инвестмонеты вырос в марте-апреле 2025-го — тогда розничные клиенты банка приобрели порядка 10 тыс. монет, а за весь 2024 год — свыше 80 тыс.