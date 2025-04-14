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Назван размер дохода, при котором семья считается малоимущей

В России семья признается малоимущей, если ее совокупный доход до вычета налогов на каждого члена семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума, сообщила NEWS.ru адвокат Надежда Швырева.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она указала на то, что размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от региона и подлежит периодическому пересмотру.

«Малоимущей считается семья, в которой доход до вычета налогов на каждого члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Этот минимум отличается от региона к региону, и его размер регулярно пересматривается», — пояснила Швырева.

Как привела пример специалист, если семья из четырех человек, проживающая в Сочи, получает общий месячный доход в размере 50 тысяч рублей, то на одного члена семьи приходится 12 500 рублей. Такое соотношение позволяет признать семью малоимущей.

При этом, напомнила адвокат, величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года в Краснодарском крае составляет: в расчете на душу населения — 17 024 рубля, для трудоспособного населения — 18 556 рублей, для пенсионеров — 14 641 рубль, для детей — 16 531 рубль.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»