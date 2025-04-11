Япония придумала ответ на пошлины США

Ее создание продиктовано необходимостью экономической помощи населению в преддверии выборов в верхнюю палату парламента Японии летом этого года.
Хотя содержание переговоров внутри рабочей группы остается неизвестным, первые заявления входящих в нее сторон, утверждает Bloomberg, указывают на то, что они, вероятно, будут касаться автомобилей, сельскохозяйственной продукции и иностранной валюты.
Власти, в частности, рассматривают возможность снижения налога с продаж, особенно на продукты питания, чтобы помочь потребителям в условиях растущей инфляции. Также одними из вариантов помощи являются выплаты населению определенной суммы денег. При этом министр финансов Кацунобу Като, как пишет Bloomberg, выступил против дальнейшего снижения налога с продаж.
Неопределенность в отношении пошлин также заставила аналитиков пересмотреть свои прогнозы о следующем повышении процентной ставки Банком Японии. Сейчас она составляет 0,5%.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин 2 апреля, однако 9 апреля отложил их введение более чем для 75 стран, включая Японию, на 90 дней. Изначально размер пошлин для Японии составлял 24%.