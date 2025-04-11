Япония придумала ответ на пошлины США

Власти, в частности, рассматривают возможность снижения налога с продаж, особенно на продукты питания, чтобы помочь потребителям в условиях растущей инфляции. Также одними из вариантов помощи являются выплаты населению определенной суммы денег. При этом министр финансов Кацунобу Като, как пишет Bloomberg, выступил против дальнейшего снижения налога с продаж.