ВТБ предупредил об актуальных способах мошенничества с картами

Так, клиенты могут столкнуться с поддельными интернет-магазинами, якобы предлагающими товары по выгодной цене. На поддельном сайте клиента просят ввести логин, пароль и номер карты, при этом мошенники отправляют клиенту фальшивые номера заказов, договоры и другие документы, якобы подтверждающие сделку. После оплаты злоумышленники перестают выходить на связь, а поддельный ресурс оказывается недоступен.
Также мошенники могут выдать себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы получить доступ к личным данным клиента. Например, они просят сообщить код из СМС, сообщают о подозрительной активности или отправляют уведомления о блокировке карты.
С помощью установки шпионского ПО мошенники могут также удаленно управлять смартфоном, включая камеру, микрофон и функции NFC. После установки программ злоумышленники уговаривают пользователя подтвердить данные и поднести карту к устройству, ввести PIN-код и сменить его на новый.
В это время активируется NFC и данные карты попадают к мошенниками, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи.
В декабре 2024 года ВТБ предупредил о мошенничестве с виртуальными клонами карт россиян. Мошенники пытаются украсть данные карты, сделать ее клон и платить в магазинах через терминалы с NFC. Данные крадут, убеждая «продлить договор на обслуживание» с оператором, установить приложение, а после действовать по инструкции.