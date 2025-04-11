ВТБ предупредил об актуальных способах мошенничества с картами

В декабре 2024 года ВТБ предупредил о мошенничестве с виртуальными клонами карт россиян. Мошенники пытаются украсть данные карты, сделать ее клон и платить в магазинах через терминалы с NFC. Данные крадут, убеждая «продлить договор на обслуживание» с оператором, установить приложение, а после действовать по инструкции.