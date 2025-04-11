Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

К началу апреля 2025 года вслед за начавшимся снижением ипотечных ставок понизились и требования к зарплате, которая необходима для одобрения рыночной ипотеки. Для средней квартиры в новостройках массового сегмента в границах Старой Москвы требования к ежемесячным доходам заемщиков уменьшилось почти на 30 тыс. руб., а в новостройках бизнес-класса — более чем на 60 тыс. руб., подсчитала «РБК-Недвижимость». Однако реальные зарплаты москвичей по-прежнему в разы отстают от тех доходов, которые нужны для одобрения ипотеки.
Требования к доходу для ипотеки на массовые новостройки.
К массовым новостройкам относятся проекты типового класса и класса комфорт. На территории Старой Москвы они в основном представлены классом комфорт, говорят эксперты. На начало апреля 2025 года среднее предложение в таких новостройках — это квартира площадью 45,5 кв. м, которая стоит 16 млн руб., сообщили в bnMAP.pro.
При ставке 27% годовых (до этого уровня средние ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизились к первой неделе апреля) кредит на такую квартиру одобрят тем, чей ежемесячный доход составляет 427,8 тыс. руб.
Для сравнения:
442,5 тыс. руб. в месяц требовалось для одобрения ипотеки на квартиру той же стоимости при ставке 28% годовых (такая ставка была актуальна в марте);
457,3 тыс. руб. в месяц — при ставке 29%, которая действовала с ноября 2024 года до марта 2025 года.
Таким образом, на данный момент требования к зарплате для получения кредита на покупку квартиры в массовой новостройке Москвы сократились почти на 30 тыс. руб. по сравнению с пиковыми значениями, подсчитала «РБК-Недвижимость».
Как меняются требования к доходам по мере снижения ставок по ипотеке.
Источник: «РБК-Недвижимость» на основе данных bnMAP.pro.
Как считали.
Редакция «РБК-Недвижимости» рассчитала требования к доходам для одобрения ипотеки банком. Подсчеты велись для средних квартир в новостройках Старой Москвы — для каждого класса первичного жилья площадь таких квартир и цены разные. Данные об их габаритах и ценах, актуальных на апрель 2025 года, предоставил аналитический сервис bnMAP.pro.
Требования банков к доходам ипотечных заемщиков рассчитывали для рыночной ипотеки, которая берется на 15 лет с первоначальным взносом 30%. Для подсчетов использовали ипотечный калькулятор «Дом.РФ».
Величину доходов, необходимых для одобрения жилищных кредитов, сравнивали в реальными средними зарплатами москвичей. Эти данные брали из статистики Росстата, очистив их от НДФЛ.
Требования к доходу для ипотеки на новостройку бизнес-класса.
Среднее предложение в столичной новостройке бизнес-класса — это квартира в 61,5 кв. м за 32,6 млн руб., по данным bnMAP.pro. Для получения ипотеки на такую квартиру при первоначальном взносе в 30% сейчас нужно зарабатывать от 871,6 тыс. руб.
901,6 тыс. руб. регулярных доходов для получения кредита на такую же квартиру требовалось при ставке в 28%;
931,8 тыс. руб. в месяц — при ставке 29%.
Таким образом, к апрелю 2025 года требования к минимальной величине зарплаты снизились более чем на 60 тыс. руб.
Необходимые для ипотеки доходы по-прежнему в разы превышают средние заплаты.
Несмотря на снижение требований к доходам, нужные суммы по-прежнему в разы превышают реальные заработные платы. По данным Росстата, очищенным от НДФЛ, зарплата среднестатистического москвича 135,9 тыс. руб. Это:
в 3,2 раза меньше, чем требуется для одобрения ипотеки в массовой новостройке;
в 6,2 раза меньше, чем нужно для получения кредита в новостройке бизнес-класса.