Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

К началу апреля 2025 года вслед за начавшимся снижением ипотечных ставок понизились и требования к зарплате, которая необходима для одобрения рыночной ипотеки. Для средней квартиры в новостройках массового сегмента в границах Старой Москвы требования к ежемесячным доходам заемщиков уменьшилось почти на 30 тыс. руб., а в новостройках бизнес-класса — более чем на 60 тыс. руб., подсчитала «РБК-Недвижимость». Однако реальные зарплаты москвичей по-прежнему в разы отстают от тех доходов, которые нужны для одобрения ипотеки.