Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

«Оно [возобновление прямого авиасообщения России и США] должно стать следствием вывода “Аэрофлота” из-под санкций. Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели», — сказал он.