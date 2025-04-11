Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

«Оно [возобновление прямого авиасообщения России и США] должно стать следствием вывода “Аэрофлота” из-под санкций. Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели», — сказал он.
Лавров уточнил, что на прошедшей 10 апреля встрече в Стамбуле российская делегация напомнила американской об этом предложении.
По итогам прошлых переговоров в Стамбуле 27 февраля Москва предложила Вашингтону возобновить прямое авиасообщение. США и ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала военной операции на Украине. Москва ответила зеркально в отношении 36 стран, обязав их суда получать специальные разрешения Росавиации или МИДа на полеты.
24 февраля 2022 года Вашингтон ввел ограничения на экспорт товаров авиационной отрасли в Россию. В частности, при поставках за рубеж самолеты более чем с 25% американских деталей обязали получать специальную лицензию. Позднее «Аэрофлот» лишили экспортных привилегий США, запретили заправку, техобслуживание и ремонт ряда воздушных судов, используемых авиакомпанией, а также продажу запчастей.
Москва считает незаконными ограничения западных стран. По словам спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, который участвует в переговорах с США, Россия не просит ослабления санкций, так как ее экономика «хорошо справляется» с ограничениями.