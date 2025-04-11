Как поставщики китайских товаров в США смогут обходить пошлины 145%

Перенаправление поставок в США, конечно, будет, но вряд ли это будут массовые поставки, считает Мильчакова. Посредники из стран Юго-Восточной Азии могут отказывать китайским производителям в незаконном экспорте в США, опасаясь санкций, в том числе у Китая могут возникать проблемы с оплатой поставленных товаров, полагает она. Кроме того, по словам Мильчаковой, у Китая будет возможность легально перенаправить экспорт своей продукции в другие страны для конечного потребления — в том числе в те же самые страны Юго-Восточной Азии и БРИКС, где очень высок спрос на китайские смартфоны, компьютеры и автомобили.