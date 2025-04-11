Как поставщики китайских товаров в США смогут обходить пошлины 145%

Президент США Дональд Трамп 9 апреля временно, на 90 дней, установил тариф на импорт из Евросоюза, Вьетнама, Тайваня, Индии, Таиланда и еще 70 стран в «базовом» размере 10%, но для Китая не сделал исключение: пошлина для его товаров поднята до 145% (итоговый размер пошлин уточнил Белый дом, он складывается из мартовских 20% и объявленных суммарно в апреле 125%). Такую конфигурацию Трамп объяснил тем, что Пекин стал в отместку вводить свои тарифы в отношении товаров США, а другие страны проявили желание вести переговоры на условиях Вашингтона. Китайские власти заявили, что готовы вести переговоры с США на равных.
При столь высоких взаимных пошлинах на большинство товаров (145% у США, 84% у Китая по состоянию на 10 апреля; их уплачивают импортеры в казну соответствующей страны) у компаний появляются большие стимулы, чтобы вести тарифный арбитраж — использовать разность американских пошлин в отношении Китая и других стран, говорят опрошенные РБК эксперты. В центре таких попыток будут, скорее всего, стоять экономики Южной/Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Камбоджа и др.), которые отличаются относительной географической близостью к КНР. В предыдущий эпизод американо-китайской торговой войны в 2018—2019 годах, по данным исследователей, они уже забирали на себя часть прямого экспорта из Китая в США.
Уместна аналогия с находящейся под санкциями Россией и ее параллельным импортом через третьи страны — но лишь частично, отмечают эксперты.
Почему использование стран-посредников вероятно
Еще с момента первой торговой войны 2018−2019 годов Китай активно начал использовать реэкспорт через Вьетнам, Малайзию и другие азиатские страны для минимизации пошлин, напоминает заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Она убеждена: разрыв в пошлинах между 10% (для других стран) и 125% (для Китая) настолько велик, что даже с учетом издержек реэкспорта (транспорт, смена лейбла — relabeling, прочие риски) схема может оставаться рентабельной.
Разница в импортных тарифах всегда создает стимулы для недостоверного декларирования: бизнес ищет и будет искать лазейки, для того чтобы минимизировать издержки предоставления товаров потребителям, соглашается научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Очевидно, что в условиях торговой войны спрос на обходные схемы с совершенно формальным изменением страны происхождения вырастет — особенно учитывая, что на реальный перенос производства нет времени и нет понимания долгосрочности текущего тарифного противостояния», — указывает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. Найдутся посредники, которые за «вполне умеренную комиссию» согласятся помочь в таких схемах, уверен он. При этом у США и Китая еще будут возможности договориться друг с другом о взаимовыгодных условиях торговли, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Однако некоторые фирмы использовали более креативные, но менее легитимные подходы: товар посылается, например, во Вьетнам, там проходит небольшую обработку или модификацию и уже как вьетнамский отправляется в США. Власти США, проводившие соответствующие расследования, заявляли, что в ряде случаев такая обработка сводилась к простой «смене лейбла». Вьетнамское правительство, обещавшее бороться с такими практиками, сообщало, что «фальсификация страны происхождения и нелегальная перевалка товаров чаще всего происходит с текстилем, морепродуктами, сельхозпродукцией, керамической плиткой, медом, черными металлами, алюминием и лесоматериалами».
В 2018 году часть китайских товаров была перенаправлена через такие страны, как Тайвань и Вьетнам, в результате сборки и переработки в этих странах товары получили происхождение, позволяющее им избежать высоких тарифов, говорит партнер юрфирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Елена Клоницкая. По ее словам, властями США были выявлены случаи обхода тарифов с несоблюдением правил происхождения товара в стране сборки, или перенаправления товара через третьи страны для изменения происхождения, или фальсификация таможенных деклараций.
Клоницкая не исключает, что тенденция приобрести происхождение в третьей стране законным или незаконным путем будет наблюдаться и сейчас, но с той разницей, что тарифы, хотя и на гораздо более низком уровне, введены и против стран, где возможна сборка и переработка китайских компонентов.
Параллельно доля Китая во вьетнамском импорте увеличилась на 5,5 процентного пункта — крупнейший результат среди всех торговых партнеров страны. Впрочем, это не означает, что все это перераспределение приходится на простое перенаправление китайских товаров в США через Вьетнам. «Есть четкие свидетельства, что перенаправление (re-routing) происходит и что многие операторы переместились во Вьетнам, специально чтобы избежать тарифов. Однако наши цифры также показывают, что перенаправление отвечает только за некоторую часть общего увеличения экспорта Вьетнама в Соединенные Штаты», — подчеркивают авторы свежей научной статьи «Экспорт под прикрытием? — перенаправление торговых потоков во время торговой войны США и Китая».
Во Вьетнаме, по его оценкам, действительно создается добавленная стоимость за счет сборки и доработки, тогда как в ряде других юрисдикций изменение страны происхождения часто происходит чисто номинально.
Агентство-посредник Epic Sourcing так рекламирует свои услуги: «Вместо того чтобы отправлять товары напрямую из Китая в США, фирмы могут перенаправить эти поставки в Новую Зеландию, а затем экспортировать в США». «Это может потенциально защитить ваши товары от более высоких тарифов, накладываемых на прямой экспорт из Китая в США», — говорится на сайте агентства. Там объясняется, что применение тарифа на ввоз из Новой Зеландии в США в размере 10% позволит импортеру значительно сэкономить.
Будут ли такие схемы массовыми
Перенаправление поставок в США, конечно, будет, но вряд ли это будут массовые поставки, считает Мильчакова. Посредники из стран Юго-Восточной Азии могут отказывать китайским производителям в незаконном экспорте в США, опасаясь санкций, в том числе у Китая могут возникать проблемы с оплатой поставленных товаров, полагает она. Кроме того, по словам Мильчаковой, у Китая будет возможность легально перенаправить экспорт своей продукции в другие страны для конечного потребления — в том числе в те же самые страны Юго-Восточной Азии и БРИКС, где очень высок спрос на китайские смартфоны, компьютеры и автомобили.
Частично будут действовать и упрощенные схемы перенаправления, но Китай в последние годы действительно активно вкладывал капитал в страны Юго-Восточной Азии, в том числе в обрабатывающие производства, говорит эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. В 2023 году более трети прямых иностранных инвестиций Китая пришлось на обрабатывающую промышленность в странах АСЕАН — это серьезный показатель, отмечает она. Иными словами, в этих странах развивается база для установления «новых производственно-сбытовых цепочек с участием китайских компаний», поясняет эксперт.
Но также, возможно, следует ожидать роста количества заводов по «фиктивной сборке» китайских компонентов в соседних с ним странах Юго-Восточной Азии — в этом случае готовый продукт может получить другую страну происхождения, не исключает Федюнина. Хотя в США уже известны расследования по борьбе с подобного рода схемами, добавляет она.
Как могут отреагировать США
Теоретически поставки могут пойти через третьи страны, но ситуация серьезно изменилась за последние годы: американская таможня, как и таможни многих других стран, имеют сейчас принципиально другие инструменты для контроля за такими поставками, говорит советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков. «Они могут расцениваться и, скорее всего, будут расцениваться как нарушения законодательства, за которые возможно административно-уголовное преследование. Контроль уже сейчас в большей степени осуществляется с помощью новых технологий, поэтому это вряд ли оставляет много шансов для успешного перетока товаров», — уверен Медведков.
«Переклеить этикетку и отправить товар под другим происхождением в те же Соединенные Штаты — это преступление, которое может вести за собой наказание, причем жесткое», — указывает он, добавляя, что вероятность таких схем должна рассматриваться «именно в контексте эффективности деятельности таможенных органов США».
Контроль со стороны Соединенных Штатов наверняка ужесточится, уверена Федюнина. «Вероятно, будут проводиться дополнительные проверки происхождения товаров, особенно для “подозрительных” стран, где нет достаточной производственной базы для резкого наращивания экспорта в США», — отмечает она. Например, еще в 2019 году США оштрафовали несколько компаний за экспорт товаров через принадлежащую Китаю особую экономическую зону в Камбодже в попытке обойти тарифы президента Трампа на китайский импорт, напоминает эксперт ВШЭ.
«Неверное декларирование происхождения товара чревато расследованиями в США и доначислением тарифов также в отношении товаров, которые были поставлены якобы из третьих стран, не приобретя надлежащим образом происхождения в третьей стране», — подчеркивает и Клоницкая.
Правительство США точно будет пытаться реагировать на возможные схемы, требуя обоснования происхождения товаров, хотя «уследить за всеми (по крайней мере сразу) точно не получится», говорит Кузнецов. С учетом масштабов американских пошлин против китайских товаров компании могут пренебрегать относительно небольшими рисками выявления недостоверного декларирования и связанных с этим штрафов, полагает эксперт.
Однако, «учитывая ту легкость, с которой Трамп меняет тарифы, можно ожидать, что при выявлении признаков превращения некоторой страны в транзитный хаб для китайских товаров, тарифы для этой страны-хаба будут оперативно увеличены», подчеркивает Кузнецов.
США могут ввести более строгие правила происхождения товара, усилить таможенный пограничный контроль и/или скорректировать торговые соглашения, чтобы предотвратить использование региональных лазеек (например, для реэкспорта через Мексику), пишут аналитики Nomura. Другой способ — ввести идентичные или близкие тарифные ставки для определенных категорий стратегической продукции независимо от страны происхождения, указывают они.
В чем аналогия с российской ситуацией
Задача обхода запретительных тарифов действительно отчасти напоминает ситуацию с санкционными ограничениями в отношении России, говорит Фиранчук: в обоих случаях ключевую роль играют третьи страны — особенно те, что экономически интегрированы с затронутой ограничениями страной или ведут с ней активную торговлю.
Однако между этими ситуациями есть и принципиальное различие, подчеркивает Фиранчук: в случае с санкциями ограничения вводит экспортер, в то время как в ситуации с тарифами — импортер. «Производитель далеко не всегда может контролировать, куда в итоге попадет его товар после первой отгрузки и будет ли он впоследствии перепродан. Именно поэтому значительная часть товаров, поступающих в Россию, не отслеживается, что упростило реализацию схем параллельного импорта», — поясняет он.
«В частности, это означает, что как только направляемые в Россию товары удалось вывезти из страны-экспортера, дальнейший процесс уже представляет собой сугубо техническую задачу по доставке», — указывает он. Параллельный импорт в России применяется не для того, чтобы избежать пошлин, а в связи с тем, что многие известные бренды из России ушли, напоминает Мильчакова.