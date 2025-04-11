Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война

«Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года», — сказала Прикладова.