Эксперт оценила, во что обойдется миру торговая война

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских — 84%
«Здесь можно говорить о замедлении мировой экономики. Если все-таки в течение года это противостояние завершится, то, может быть, и не будет каких-то серьезных снижений глобальной экономики. Потому что такая шоковая терапия не может продолжаться долго. Если говорить о цифрах, то, может быть, пару процентов, грубо говоря, пару триллионов, мы можем увидеть снижение в течение этого года», — сказала Прикладова.
При этом в следующем году, по ее мнению, снижение экономики уже вряд ли произойдет. «Просто будет некий отскок, то есть более высокая динамика — как это было, например, после ковида», — пояснила эксперт.
Однако, если действие тарифов продлится более года, их влияние на мировую экономику уже будет более серьезным. «Здесь уже триллионами будем считать потери глобальной экономики, два-три в год», — полагает Прикладова.