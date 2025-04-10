Посещаемость российских кинотеатров упала до трехлетнего минимума

Количество проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого квартала 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За прошедшие январь—март в кино сходили 39,3 млн зрителей.
Обычно первый квартал становится у кинотеатров основным по посещаемости периодом за год, так как захватывает новогодние каникулы, когда в прокат традиционно выходят фильмы с наибольшим потенциалом сборов. Самое большое за историю наблюдений число зрителей по первому кварталу кинотеатры зафиксировали в январе—марте 2017 года: тогда было продано почти 65 млн билетов.
Абсолютный антирекорд по количеству зрителей кинотеатров за всю историю официальных измерений с 2014 года был зафиксирован три года назад. В первом квартале 2022 года, на который выпало начало специальной военной операции на Украине и массовая отмена голливудских кинопремьер в России, на киносеансы пришли всего 34,2 млн зрителей. Результат начала этого года оказался лучше показателей 2022 года, но хуже, чем в первом квартале 2021-го, когда в большинстве регионов, включая Москву, оставались коронавирусные ограничения.
При падающей посещаемости кассовые сборы кинотеатров тем не менее показывают обратную тенденцию. Результат первого квартала 2025 года стал вторым по доходам за всю историю измерений: по итогам первых трех месяцев площадки продали билеты на общую сумму 17,3 млрд руб. Выше результат был только в первом квартале 2024-го, когда суммарные кассовые сборы достигли 18,4 млрд руб. при посещаемости 50,4 млн зрителей.
Рост кассовых сборов вопреки снижению аудитории напрямую связан с повышением средней стоимости билета в кино. Так, в первом квартале 2025 года поход в кино на одного человека в среднем по стране, по подсчетам РБК на основе данных ЕАИС, стоил 438,8 ₽ Для сравнения: годом ранее этот показатель был на 17% меньше — 365,1 ₽ В январе—марте 2014 года, с которого фиксирует данные ЕАИС, билет в кино стоил в среднем 260 ₽
Сколько заработали кинотеатры в 2024 году.
Финансовые результаты большинства российских киносетей по РСБУ за 2024 год уже опубликованы. Крупнейшей с точки зрения выручки осталась объединенная сеть «Формула кино» и «Синема Парк». Ее основное юрлицо — АО «Синема Парк» — за отчетный период заработало 7,5 млрд руб., что на 12,6% больше, чем в 2023-м. При этом чистая прибыль компании сократилась более чем в четыре раза, до 424,3 млн руб. Выручка еще одного юрлица объединенной киносети — ООО «РСМ» — за год выросла на 14%, до 1,8 млрд руб., чистый убыток сократился почти в 3,5 раза, до 199 млн руб.
Выручка АО «Киномакс», которому принадлежит одноименная сеть кинотеатров, выросла за год на 28,1%, до 5,1 млрд руб. И компания по итогам прошлого года получила чистую прибыль в размере 15,4 млн руб. против 751,3 млн руб. чистого убытка в 2023-м.
ООО «КАРО Фильм Менеджмент», управляющее большинством кинотеатров сети КАРО, по итогам 2024 года отчиталось о росте выручки на 24,4%, почти до 4 млрд руб. Чистый убыток компании при этом увеличился на 7,5% и составил 179 млн руб.
Как киносети объясняют снижение посещаемости
Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, комментируя результаты первого квартала, связал снижение посещаемости с несбалансированностью расписания по жанрам и нестабильностью графика релизов, в котором «то густо, то пусто». Также, по его мнению, сказываются рост конкуренции за время и внимание аудитории с другими офлайн-развлечениями и падение трафика торговых центров, где располагается большинство кинотеатров. Влияет и низкий уровень бюджетов на маркетинг новинок, рассуждает Васясин: «Если раньше за счет масштабной рекламы все хотели попасть на фильм в первую неделю проката, то сейчас на первый план выходит сарафанное радио и первая неделя приносит в лучшем случае 30% всех сборов фильма». В предыдущие годы на первую неделю приходилось больше половины сборов.
Снижение посещаемости кинотеатров главным образом связано с недостаточным количеством качественных фильмов, утверждает владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский. «Если говорить конкретно о первом квартале 2025 года, то значительно слабее прошлых лет сработали новогодние картины, — рассуждает эксперт. — Фильмы не оправдали ожидания зрителей, что негативно сказалось на посещаемости сеансов. Кроме того, эти премьеры были ориентированы исключительно на детскую аудиторию, взрослая оказалась абсолютно неохваченной».
Какие фильмы выходили в начале 2025 года
В этом году в тройку самых кассовых премьер, по данным ЕАИС, вошли два новогодних релиза: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (сборы превысили 3,3 млрд руб., количество зрителей — 7,2 млн) и «Финист. Первый богатырь» (сборы — 2,7 млрд руб., количество зрителей — 6 млн). Замыкает топ-3 по итогам первого квартала «Пророк. История Александра Пушкина», премьера которого состоялась в феврале (сборы — 1,6 млрд руб., количество зрителей — 3,4 млн). Другим премьерам не удалось преодолеть планку сборов в 1 млрд руб.
В 2024 году новогодние премьеры собрали заметно большую аудиторию. Тогда лидером всего года стал вышедший 1 января «Холоп 2», который посмотрели 9,9 млн человек, что позволило ему собрать 3,8 млрд руб. в прокате. Вышедшие в тот же день «Бременские музыканты» заработали 3 млрд руб. при посещаемости 8,5 млн зрителей. А в 2023 году один только «Чебурашка» привлек в кинотеатры 22,3 млн зрителей и собрал больше 6,7 млрд руб.
Главный редактор портала «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов среди факторов, повлиявших на снижение посещаемости кинотеатров, выделяет глобальный тренд на переход аудитории на домашний просмотр. Кроме того, зрители, привыкшие видеть в кино крупный релиз хотя бы раз в месяц, как это было в период присутствия на рынке голливудских киностудий, также перестают приходить, объясняет Просянов. «Один из инструментов маркетинга кино — это трейлеры. И если люди не смотрят голливудское кино, они не смотрят и трейлеры, — объясняет эксперт. — Вместе с голливудскими студиями ушли и маркетинговые практики, которые в США на порядок лучше, чем у нас. К сожалению, это всегда было одной из самых слабых сторон отечественного кинопроизводства».
В пресс-службе Минкультуры на вопросы РБК о причинах снижения посещаемости кинотеатров не ответили, указав только, что «кинотеатры самостоятельно регулируют ценовую политику».
Какой прогноз дают участники рынка на 2025 год
Весна и лето 2025-го будут сильнее аналогичного периода прошлого года, считает Алексей Васясин, так как в 2024 году на посещаемости сказывалось негативное влияние трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». В сети «Синема Стар» ожидают хорошие результаты от грядущих премьер фильмов «Кракен» и «В списках не значился». По мнению Просянова, во втором квартале высокий кассовый потенциал есть у фильма из франшизы «Джон Уик» «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Кроме того, внимание зрителя могут привлечь проекты «Соловей против Муромца» и «Легенды наших предков».
В ближайшие месяцы кинорелизов, способных стабильно собирать в прокате хотя бы 1−2 млрд руб., нет, настаивает Поникаровский. «Есть ряд фильмов, которые могут собрать какие-то деньги, но это не уровень крупнейших блокбастеров вроде “Чебурашки” или “Вызова”, — утверждает он. — Нас радуют результаты “Бати 2”, но надо понимать, что это фильм, просто работающий лучше своих относительно невысоких ожиданий, а не спасение индустрии. Кинотеатрам особо нечем компенсировать падение посещаемости, кроме цены билета».
Похожее мнение высказала и представитель сети «Люксор» Анна Татаренок. «Фильмов много, но потенциал у них слабый, — объясняет она. — За квартал вышло только три-четыре крупные премьеры. Приблизительно такое же количество ожидается и в следующем квартале. Для прежних результатов столько успешных фильмов должно выходить каждый месяц».