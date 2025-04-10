Посещаемость российских кинотеатров упала до трехлетнего минимума

Главный редактор портала «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов среди факторов, повлиявших на снижение посещаемости кинотеатров, выделяет глобальный тренд на переход аудитории на домашний просмотр. Кроме того, зрители, привыкшие видеть в кино крупный релиз хотя бы раз в месяц, как это было в период присутствия на рынке голливудских киностудий, также перестают приходить, объясняет Просянов. «Один из инструментов маркетинга кино — это трейлеры. И если люди не смотрят голливудское кино, они не смотрят и трейлеры, — объясняет эксперт. — Вместе с голливудскими студиями ушли и маркетинговые практики, которые в США на порядок лучше, чем у нас. К сожалению, это всегда было одной из самых слабых сторон отечественного кинопроизводства».