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Китайские компании готовятся поднять цены на товары на Amazon, пишут СМИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Китайские компании, продающие товары на онлайн-платформе Amazon, готовятся поднять цены на свои товары из-за введения США пошлин в отношении Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня Ван Синь.

Источник: © РИА Новости

«Китайские компании, продающие товары на Amazon, готовятся повысить цены для США или уйти с американского рынка из-за “беспрецедентного удара” повышением пошлин президентом (США — ред.) Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

По словам Ван, пошлины США провоцируют перегрузку всей структуры издержек на производство продаваемых товаров, а также наносят наибольший урон малым предприятиям и разгоняют уровень безработицы в Китае.

Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне «неуважения», которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Позже 9 апреля Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.