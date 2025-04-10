Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: «угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия».