Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

В опубликованном 9 апреля заявлении отмечалось, что решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой, серьезно ущемляет законные права и интересы Китая, а также серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему.
На этом фоне, как говорится в заявлении, дополнительные тарифные меры на импортные товары из США «будут скорректированы с 12.01 (7.01 мск) 10 апреля 2025 года».
«Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в “официальном извещении комитета тарификации и классификации при госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета № 4 от 2025 года)”, с 34% до 84%», — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты государственного долга.
В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: «угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия».
В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.