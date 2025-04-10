Глобальный ответ: треть мировой экономики ввела пошлины против США

Страны, составляющие 35% мирового ВВП, ввели ответные пошлины против США, подсчитали «Известия». В частности, таможенные сборы согласовали в ЕС, но там углубляется раскол: Венгрия выступила против пошлин, а Италия и Словакия намерены вести переговоры. Половина стран —членов G20, на которые приходится четверть мировой экономики, пока воздерживаются от тарифов и ведут диалог. Ранее президент США ввел пошлины в отношении более 200 государств и территорий, по его словам, многие страны надеются на сделку. Однако немало и государств, которые надеются на снятие пошлин или импичмент Трампа. О коллективном ответе Америке и влиянии мировой тарифной войны на Россию — в материале «Известий».