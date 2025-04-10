Еще много-много газ: Филиппины и Таиланд заинтересованы в закупке российского СПГ

Согласно исследованию «Рексофт Консалтинг», к 2030 году импорт СПГ в ЮВА может вырасти в 2,4 раза, до 53,5 млн т, — с 22,9 млн т в 2024-м. Основными драйверами станут Вьетнам, Филиппины и Таиланд. Ханой планирует увеличить закупки до 7−12 млн т к 2030 году, чему способствует активное сотрудничество с «Газпромом» в нефтегазовой сфере, включая строительство электростанций. Филиппины намерены нарастить закупки до 9,5 млн т. Таиланд, уже импортирующий 10,3 млн т СПГ, к 2030 году может увеличить объемы до 16,1 млн т благодаря диверсификации источников энергии.