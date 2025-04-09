Тарифный ужас: кто выиграл и проиграл от пошлин Трампа

«День освобождения» Америки с введением рекордных пошлин на импорт из большинства иностранных государств стал самым острым шоком для мировых рынков как минимум с начала пандемии в 2020 году. По многим показателям обвал котировок был сопоставим с крахом Lehman Brothers в 2008 году или «черным понедельником» 1929 года. Рынки продолжает болтать, когда падение или взлет на несколько процентов могут чередоваться в течение нескольких минут. Однако не всё, что торгуется на биржах, просело одинаково. Некоторые активы, напротив, растут в стоимости. Кто выигрывает, а кто проигрывает в одну из самых безумных недель в истории мировых финансовых рынков — в материале «Известий».