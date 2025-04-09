На фоне обвала рынков сменилась самая дорогая компания мира

Падение на мировых финансовых рынках последовало за расширением импортных пошлин США. 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 10−50% в отношении 211 стран и территорий. Они вступят в силу с 9 апреля. При этом для Китая Трамп решил ввести дополнительные пошлины, в сумме с предыдущими они составляют 104%.