На фоне обвала рынков сменилась самая дорогая компания мира

На закрытии торгов акции Apple стоили $172,42 (-4,98%), Microsoft — $354,56 (-0,92%). На третьем месте по капитализации — Nvidia с рыночной стоимостью $2,35 трлн. Акции компании за торговый день потеряли в стоимости 1,37%, упав до $96,3. До начала распродажи на американском фондовом рынке капитализация всех трех компаний была выше $3 трлн.
Падение на мировых финансовых рынках последовало за расширением импортных пошлин США. 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 10−50% в отношении 211 стран и территорий. Они вступят в силу с 9 апреля. При этом для Китая Трамп решил ввести дополнительные пошлины, в сумме с предыдущими они составляют 104%.
Сильнее других IT-компаний от тарифов Трампа пострадала именно Apple, поскольку компания значительно зависит от поставок из Китая, отмечает Bloomberg. На фоне решения американского президента акции производителя iPhone упали на 23%, что стало для Apple худшим итогом за четыре торговые сессии начиная с 2000 года.
Несмотря на падение акций Apple, компании все-таки удалось извлечь из пошлин небольшую выгоду, отмечает агентство. После того как администрация американского президента анонсировала ужесточение импортных пошлин, в розничных магазинах Apple образовались очереди из желающих купить iPhone. По словам сотрудников, покупатели «в панике скупали смартфоны», опасаясь резкого роста цен.