Фондовый рынок США взлетел после смягчения торговой политики Трампа

На рынке акций США началось ралли после того, как президент США Дональд Трамп объявил паузу на 90 дней в действии масштабных торговых пошлин для стран, которые не предприняли ответных мер против Соединенных Штатов. На этот период для таких стран будут действовать базовые тарифы в 10%. Для Китая, напротив, пошлины вырастут до 125%.
Динамика основных биржевых индексов США по данным на 21:08 мск:
- индекс широкого рынка S&P 500 взлетел на 7,24%, до 5343,3 пункта;
- промышленный Dow Jones Industrial Average подскочил на 6,14%, до 39 958,27 пункта;
- технологический NASDAQ Composite прибавил 9,27%, до 16 683,93 пункта.
«Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно», — написал Трамп в Truth Social. Глава Белого дома пояснил, что к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам обратились более 75 стран и они «не предприняли никаких ответных мер».
Трамп отложил введение масштабных пошлин на 90 дней.
The Wall Street Journal отмечает, что пост Трампа о приостановке действия пошлин привел к тому, что у трех основных биржевых индексов США сейчас один из лучших дней в истории.
Bloomberg отмечает, что растут акции энергетических компаний. Бумаги Constellation Energy и Vistra прибавили более чем 15%. В предыдущие дни их котировки падали из-за опасений, что тарифы спровоцируют экономическую рецессию, которая снизит спрос на электроэнергию.
«Учитывая, насколько низкими стали цены на акции и настроения, 90-дневная пауза вызывает резкий отскок, а отсрочка ее реализации, безусловно, снимает гигантский навес с рынка», — цитирует CNBC основателя аналитической компании Vital Knowledge Адама Крисафулли. Эксперт при этом подчеркнул, что анонсированные президентом США тарифы «никуда не денутся», а ставка для Китая является трехзначным числом. «Кто знает, что произойдет через 90 дней, когда эта пауза закончится», — сказал Крисафулли.
Главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл допустил, что рост рынка будет краткосрочным и дно, вероятно, еще не достигнуто.
Сырьевые рынки тоже показывают сильный рост после смягчения тарифов. Так, стоимость Brent выросла на 3,9%, до $63,3 за баррель, при том что еще днем котировки были ниже $59 за баррель. Цены на медь, которые считаются одним из индикаторов состояния экономики, подскочили в Нью-Йорке более чем на 5%.
Доллар также позитивно отреагировал на решение Трампа. Пара доллар США/японская иена на пике подорожала на 1,38%, до 148,28 иены за доллар. Японская валюта считается одним из защитных активов.
9 апреля торги в США начались с небольшого снижения, однако почти сразу основные американские бенчмарки перешли к росту. При этом за предыдущие четыре торговые сессии из-за опасений, связанных с тарифами, S&P 500 снизился на 12%, а NASDAQ Composite за это время упал более чем на 13%. Таких потерь не было со времен пандемии, отмечает CNBC.