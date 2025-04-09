Фондовый рынок США взлетел после смягчения торговой политики Трампа

9 апреля торги в США начались с небольшого снижения, однако почти сразу основные американские бенчмарки перешли к росту. При этом за предыдущие четыре торговые сессии из-за опасений, связанных с тарифами, S&P 500 снизился на 12%, а NASDAQ Composite за это время упал более чем на 13%. Таких потерь не было со времен пандемии, отмечает CNBC.