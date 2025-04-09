Евросоюз не продлит «торговый безвиз» с Украиной

ЕС в июне 2022 года приостановил пошлины и квоты на ввоз украинской сельхозпродукции в качестве меры поддержки Киева после начала российской военной операции. С тех пор мера не раз продлевалась. Более года назад ее начали активно критиковать в Европе: с этим, в частности, были связаны протесты европейских фермеров. Польские аграрии устраивали блокаду на границе с Украиной, не пуская фуры с продукцией. Европейские производители были недовольны потоком более дешевой украинской продукции на рынок.