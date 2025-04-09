Евросоюз не продлит «торговый безвиз» с Украиной

Евросоюз не будет продлевать режим беспошлинного ввоза для украинской сельхозпродукции после истечения срока его действия 5 июня, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, выступая перед комитетом по сельскому хозяйству Европарламента, передает Politico.
«Нынешние меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что возможности продления нет», — сказал он.
В то же время, отметил Хансен, Еврокомиссия (ЕК) предоставит Украине экстренный доступ на европейский рынок после истечения нынешнего льготного режима. По его словам, ЕК готовит новую систему тарифных квот, но «не на том уровне», что сейчас. Тем не менее результат будет для Киева благоприятнее, чем возвращение к предыдущему соглашению.
Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров по торговле между Украиной и ЕС, подтвердил «Европейской правде», что с 6 июня закончатся как торговые преференции, так и установленные в прошлом году ограничения на импорт ряда «наиболее чувствительных продуктов», таких как яйца, мед, куриное мясо. В то же время, добавил он, обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых категорий украинского экспорта в ЕС, например стали.
По данным Politico, в последние месяцы переговоры были сосредоточены на разработке запасного плана по замене действующих льгот обновленными ограничениями в рамках соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной от 2014 года. Издание называет это решение «политически значимой перезагрузкой».
Украинские чиновники и фермерские объединения предупредили, что отмена беспошлинного режима без запасного варианта может стоить экспорту €3,3 млрд и сократить ВВП страны на 2,5%, отмечает Politico. По словам знакомых с графиком Хансена источников издания, 10 апреля он встретится с украинским министром сельского хозяйства Виталием Ковалем, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
Неофициальные переговоры продолжаются, но чиновники из ЕС частном порядке признают, что завершение сделки с запасным вариантом до 5 июня будет сложной задачей. Это связано в том числе с тем, что Евросоюз переключает внимание на торговое противостояние с США, которые ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в марте и собираются ввести дополнительные сборы. Брюссель примет контрмеры.
ЕС в июне 2022 года приостановил пошлины и квоты на ввоз украинской сельхозпродукции в качестве меры поддержки Киева после начала российской военной операции. С тех пор мера не раз продлевалась. Более года назад ее начали активно критиковать в Европе: с этим, в частности, были связаны протесты европейских фермеров. Польские аграрии устраивали блокаду на границе с Украиной, не пуская фуры с продукцией. Европейские производители были недовольны потоком более дешевой украинской продукции на рынок.
Граничащие с Украиной страны вводили свои ограничительные меры: например, Польша, Венгрия, Словакия и др. устанавливали односторонние запреты на импорт украинской продукции.