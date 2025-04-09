Эксперты предупредили о наплыве китайских товаров в Россию из-за пошлин

Уже осуществленное (на 20%) и объявленное (на 34%) повышение тарифов США в отношении китайских товаров приведет, с учетом действующих пошлин, к росту средней ставки на ввоз продукции КНР в США до 63%, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. По его словам, это означает, что импорт китайских товаров в США (около $439 млрд в 2024 году) в следующие 24 месяца может сократиться на 80%, то есть примерно на $350 млрд. «Для Китая это эквивалентно потере около 2% ВВП, однако полный эффект, по нашим оценкам, будет меньше — около 1,5% — за счет переориентации экспорта на новые рынки и стимулирования внутреннего спроса за счет более мягкой бюджетной и денежной политики», — оценивает Исаков.