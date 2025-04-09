Эксперты предупредили о наплыве китайских товаров в Россию из-за пошлин

США с 9 апреля 2025 года начнут вводить «взаимные» импортные тарифы против десятков стран, включая Китай, чьи товары столкнутся с 54-процентными пошлинами при ввозе в Соединенные Штаты. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительный тариф 50% на китайские товары уже с 9 апреля, если Пекин не откажется от своего плана установить ответную пошлину на американские товары в размере 34%. Если угроза Трампа будет реализована, совокупная пошлина на импорт китайской продукции в США достигнет 104% (в итоге Трамп подписал документ об увеличении пошлин против Китая до такого уровня, они вступили в силу в 7:01 мск 9 апреля).
Вполне возможно, что для Трампа очередное ужесточение риторики по условиям торговли с КНР — это способ добиться от ее властей, например, разрешения на продажу американского подразделения TikTok, предполагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако если американская пошлина действительно вырастет до 100%, КНР просто прекратит поставки в США ряда товаров, видов сырья и материалов, допускает Мильчакова. В этом случае КНР может начать увеличивать поставки своих товаров в страны БРИКС, в том числе в Россию, «которая, разумеется, не будет облагать этот импорт тарифами, поскольку Китай является крупнейшим покупателем российского сырья», указывает эксперт.
Стоит ли ожидать увеличения китайского экспорта в Россию и если да, то в каких товарных категориях — в материале РБК.
Как сильно может нарастить Китай поставки в Россию.
Уже осуществленное (на 20%) и объявленное (на 34%) повышение тарифов США в отношении китайских товаров приведет, с учетом действующих пошлин, к росту средней ставки на ввоз продукции КНР в США до 63%, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. По его словам, это означает, что импорт китайских товаров в США (около $439 млрд в 2024 году) в следующие 24 месяца может сократиться на 80%, то есть примерно на $350 млрд. «Для Китая это эквивалентно потере около 2% ВВП, однако полный эффект, по нашим оценкам, будет меньше — около 1,5% — за счет переориентации экспорта на новые рынки и стимулирования внутреннего спроса за счет более мягкой бюджетной и денежной политики», — оценивает Исаков.
Производители из Китая могут попробовать нарастить экспорт в страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но емкость рынка БРИКС, очевидно, не будет достаточна: в совокупности импорт этих стран из Китая лишь немногим превышает $200 млрд в год и в ближайшие годы скорее будет стабильным, указывает экономист Bloomberg.
В долларовом выражении Россия в 2024 году приобрела около $115 млрд импорта товаров из Китая, это рост всего лишь на 4,1% к 2023-му, говорит профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. «Конечно, Китай постарается наладить дополнительные связи со всеми странами-партнерами, но едва ли БРИКС станет ключевым потребителем перенаправленных поставок», — рассуждает он.
Китайские поставки товаров в Россию в 2024 году включали:
$27 млрд — оборудование и механические устройства;
$25,5 млрд — транспортные средства (в том числе $15,2 млрд — легковые автомобили).
За два месяца 2025 года экспорт КНР в Россию составил $14,96 млрд — это на 10,9% меньше, чем за сопоставимый период 2024-го ($16,79 млрд), при том что экспорт Китая во все страны за этот период возрос на 2,3% в годовом выражении. На торговые объемы в этот период обычно влияет китайский Новый год. Кроме того, в феврале 2024 года было на один день больше.
Шибанов не считает, что рынок США будет замещаться только странами БРИКС. Кроме того, китайские поставщики будут стараться перенаправить потоки в США через третьи страны, как это уже было в 2018—2019 годах, добавляет он.
«Мы не ожидаем существенного роста экспорта в Россию или именно в страны БРИКС со стороны Китая в условиях нового витка тарифной войны между Китаем и США», — сказал вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Действительно, Китай будет стремиться «пристроить» выпадающие экспортные объемы, чтобы не допустить закрытия производств, ориентированных на внешний рынок, указывает эксперт. «Однако надо учитывать, что серьезная промышленная и высокотехнологичная продукция поставляется из Китая в США по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой закупки. Поэтому дополнительные расходы на территории США являются проблемой больше не китайских поставщиков, а их американских корпоративных покупателей, у которых есть обязательства перед китайскими заводами, перед китайскими экспортерами по поставкам», — объясняет Кузнецов.
Существенной альтернативы китайской продукции в США нет, поэтому ожидается, что, скорее всего, просто произойдет значительный рост цен на эту продукцию, а не отказ от нее, считает Кузнецов. «Рынки стран БРИКС не смогут заместить американский потребительский рынок», — категоричен он.
Не согласен с тем, что Китай будет целенаправленно перенаправлять свой экспорт в страны БРИКС, и советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков. «По крайней мере потому, что рынки этих стран очень разные — какие-то для Китая могут быть привлекательными, какие-то в меньшей степени. Но факт в том, что если китайские товары уйдут с американского рынка и, возможно, не попадут на европейский, то проблема сбыта товаров, которые будут предназначены для этих больших рынков, будет существовать», — рассуждает Медведков.
Какие товары может перенаправить Китай.
Китай действительно переориентирует экспорт из-за тарифных войн с США и ЕС, но Россия — лишь один из рынков наряду с Юго-Восточной Азией, Африкой и Латинской Америкой, считает представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Акцент, по ее словам, делается на страны БРИКС+, особенно Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию, где Китай наращивает инвестиции и торговлю.
Она полагает, что есть потенциал наращивания поставок в Россию китайского промышленного оборудования и комплектующих (в рамках замены европейских и американских поставщиков), автомобилей и запчастей, электроники и бытовой техники, одежды и товаров повседневного спроса, а также зеленых технологий. Во время президентства Джозефа Байдена в США многие поставщики из третьих стран опасались вторичных санкций, однако теперь они могут стать менее восприимчивыми к этим рискам и решат активизировать поставки в Россию, говорили ранее РБК эксперты.
По мнению Исакова, в условиях потенциального сокращения американского экспортного рынка китайским поставщикам потребуются прежде всего новые рынки для экспорта электроники ($130 млрд годового экспорта в США) и промышленного оборудования ($100 млрд). «В США из Китая массово поставляли бытовую электронику и оборудование — не факт, что они будут пользоваться спросом в России», — замечает и Шибанов.
Теоретически в случае волны дешевых китайских поставок российские власти могут принять защитные меры. «Да, конечно, может. У России, как у члена ЕАЭС (Евразийского экономического союза), есть широкий ассортимент специальных защитных мер, в том числе антидемпинговых», — говорит Медведков. Однако принятие таких мер требует времени — есть процедуры, на которые можно потратить от нескольких месяцев до года, указывает эксперт. В принципе Россия должна быть готова к перетоку товаров любого происхождения, поскольку с аналогичной ситуацией столкнутся все страны, которые не договорятся с США и будут вынуждены искать другие рынки, подчеркивает он. Отдельные отрасли нужно будет отслеживать и защищать в случае необходимости, согласен Шибанов. РБК направил запрос в Минэкономразвития.
Как рост китайских поставок может повлиять на российскую экономику.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 8 апреля сообщила, что регулятор оценит, как масштабные пошлины США на импорт из стран мира повлияют на российскую экономику. По ее словам, основным каналом влияния может стать снижение цен на нефть. Для стран БРИКС эффект тарифных войн будет неравномерным: нефтеэкспортеры (Россия, Иран) будут вынуждены адаптироваться к более низким ценам на нефть, тогда как эффект для объемов выпуска Бразилии и Индии будет околонулевым — за счет переноса части производства из Китая, говорит Исаков. В отношении Бразилии импортный тариф США составит 10%, Индии — 26% (существенно меньше, чем для Китая).
Для России последствия будут ограниченными, уверен Шибанов. «Даже при курсе 85 ₽ за доллар мы не получаем значительного роста импорта», — говорит он. На 9 апреля установлен официальный курс 85,5 ₽ за доллар, то есть рубль ощутимо укрепился с начала года, когда он стоил 101,7 ₽ (более крепкий рубль делает импорт более доступным).
Когда речь идет о потенциальном увеличении китайских поставок — это хорошо, убеждена главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. «Не силой же Китай будет вталкивать в Россию свой экспорт. Если он придет в Россию, значит, будет конкурировать. Если будет конкурировать, значит, будет это делать в цене», — рассуждает она. А любое усиление ценовой конкуренции для инфляции благоприятно, отмечает эксперт. Больших рисков с точки зрения курса рубля или инфляции она не видит.
В целом нельзя сказать, что это каким-то образом будет мощно менять рынок, считает Донец. «Потому что импорт в Россию — это достаточно диверсифицированный рынок. Это 50 на 50 инвестиционные и потребительские товары, в них внутри много электроники, техники, но в целом достаточно большой круг товаров. То есть это все-таки рынок спроса, рынок потребителя, рынок покупателя [а не поставщика, который диктует свои условия, в том числе ценовые]», — объясняет она. Иными словами, вряд ли стоит ожидать, что Россию «зальет» новым китайским импортом, тем более что покупатель сейчас «достаточно осторожен» (в связи и с замедлением роста зарплат, и дорогим кредитом — как потребительским, так и инвестиционным), указывает Донец. А те, кто работает на импортозамещение, скорее будут продолжать этот курс, поскольку импортозамещение все-таки стимулируется другими, стратегическими факторами, считает экономист.
«То, что нас ранее толкало на сближение с Китаем в виде геополитических санкций, сейчас приобретает какое-то новое дыхание — еще больше в объятия друг друга нас толкает виток торговых войн. От первого витка мы точно не проиграли. Мы видели, как рынок перестраивался на паритетной, партнерской основе с Китаем. Новая волна — скорее про эффективную конкуренцию», — оптимистична Донец.