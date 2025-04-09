Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

К такому развитию событий привели, в частности, опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но почти для каждой страны она окажется выше. Тарифы рассчитали, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.