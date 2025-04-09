Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

После 03:00 ночи цена июньских фьючерсов на марку Brent снижалась до 60,99 доллара за баррель.
К такому развитию событий привели, в частности, опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но почти для каждой страны она окажется выше. Тарифы рассчитали, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.
Еще одним фактором стало решение России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана от прошлой недели ускорить наращивание добычи нефти: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.