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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 61 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Источник: © РИА Новости

После 03:00 ночи цена июньских фьючерсов на марку Brent снижалась до 60,99 доллара за баррель.

К такому развитию событий привели, в частности, опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но почти для каждой страны она окажется выше. Тарифы рассчитали, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.

Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.

Еще одним фактором стало решение России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана от прошлой недели ускорить наращивание добычи нефти: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.