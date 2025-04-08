Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске

Украинская компания «Метинвест», крупнейший производитель стали, получила первую партию коксующегося угля из США после прекращения его добычи в Покровске (Красноармейске) в Донбассе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Юрия Рыженкова.
80 тыс. т угля «Метинвест» получил от своего дочернего предприятия United Coal Company LLC, которое купил в 2009 году. Ранее уголь, используемый в доменных печах на заводах по выпуску стали, компания добывала в районе Покровска. С декабря она прекратила работы там из-за активных боевых действий.
«Мы мобилизовали наши ресурсы для обеспечения работы отрасли. Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике», — отметил Рыженков.
Поставки в объеме 80 тыс. т в месяц планирует продолжать, чтобы обеспечить работу заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь» (в Каменском Днепропетровской области).
Bloomberg отмечает, что до начала конфликта на сталь приходилось около 20% украинского экспорта. В прошлом году производство стали на Украине сократилось до 6,2 млн т с более чем 21 млн т до начала конфликта.
Зимой российская армия заняла ряд населенных пунктов в районе Покровска. На начало апреля под контролем российских войск находятся населенные пункты примерно в 10 км к югу от города.
На этом фоне украинские металлурги предупредили о серьезных экономических последствиях потери единственной шахты по добыче коксующегося угля, расположенного вблизи города.
Глава украинской Ассоциации производителей стали Александр Каленков отмечал, что эта шахта «жизненно важна» для сталелитейной и военной промышленности страны. В связи с ее закрытием Каленков прогнозировал, что производство стали снизится более чем наполовину — с 7,5 млн т в 2025 году менее чем до 3 млн т в 2026-м.