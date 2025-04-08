Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске

Глава украинской Ассоциации производителей стали Александр Каленков отмечал, что эта шахта «жизненно важна» для сталелитейной и военной промышленности страны. В связи с ее закрытием Каленков прогнозировал, что производство стали снизится более чем наполовину — с 7,5 млн т в 2025 году менее чем до 3 млн т в 2026-м.