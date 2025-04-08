Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом

Маск отреагировал на публикацию с видео, где Наварро заявляет, что глава DOGE является не производителем, а сборщиком электромобилей. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника — на Тайване. Наварро при этом подчеркнул, что цель США — производство комплектующих для автомобилей на собственной территории.