Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом

Маск отреагировал на публикацию с видео, где Наварро заявляет, что глава DOGE является не производителем, а сборщиком электромобилей. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника — на Тайване. Наварро при этом подчеркнул, что цель США — производство комплектующих для автомобилей на собственной территории.
«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Через некоторое время Маск опубликовал еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро «Питером Ретаррдо» (от английского retarded — умственно отсталый).
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. В прошлое воскресенье Маск заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
Трамп в прошлую среду подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.