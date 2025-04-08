Эксперты поспорили о стагнации в экономике России

По ожиданиям Банка России, динамика ВВП в 2025 году будет находиться в диапазоне 1−2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. В недавнем резюме по итогам обсуждения ключевой ставки ЦБ сообщил, что участники обсуждения 21 марта пришли к выводу, что в первом квартале 2025 года, вероятно, началось сокращение положительного разрыва выпуска в экономике (то есть уменьшение перегрева — превышения спроса над предложением). По мнению ЦБ, перегрев стал одним из основных проинфляционных факторов прошлого года. За прошлый год цены выросли, по данным Росстата, на 9,5%. Ключевая ставка с лета 2024-го была повышена с 16 до 21%.