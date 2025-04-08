Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.