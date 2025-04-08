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ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Источник: © РИА Новости

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.

Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.