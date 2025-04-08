Бразилия поставила в Россию табак на максимальную за десять лет сумму

Россия в начале весны приобрела у Бразилии табака на 19 миллионов долларов, увеличив закупки за месяц в 99 раз. При этом в марте прошлого года закупок вовсе не было.
Стоимость российского импорта стала максимальной с августа 2014 года, когда этого сырья было приобретено на 20,7 миллиона долларов.
Бразилия является одним из крупнейших экспортеров табака в мире: в марте поставки составили 137,6 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего уровня на 10%.
Основным покупателем бразильского табака была Индонезия, которая увеличила закупки в 2,5 раза — до 26,6 миллиона долларов. Бельгия же, наоборот, сократила их в 2,2 раза — до 22,2 миллиона долларов. Россия замкнула тройку лидеров.