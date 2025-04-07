Жилье до ₽10 млн: что купить в Москве за такую сумму в 2025 году

В Москве купить квартиру в бюджете до 5 млн руб. очень сложно. На рынке новостроек таких вариантов чуть больше десяти, а на вторичном рынке — около 40.
Мы решили увеличить бюджет в два раза и посмотреть, что можно приобрести в столице, имея 10 млн руб.
Новостройки в Москве до 10 млн рублей
С бюджетом до 10 млн руб. у покупателей столичных новостроек выбор гораздо шире, чем с бюджетом в 5 млн руб. — по данным bnMAP.pro, на конец марта в таком ценовом диапазоне в продаже было представлено свыше 9,5 тыс. лотов в 104 ЖК, причем 58% из них, или 5,5 тыс. лотов, приходятся на Новую Москву. Доля такого предложения составила 14,9% от общего объема новостроек в столице.
При этом год назад предложение новостроек в таком ценовом сегменте было в 1,8 раза больше — тогда было доступно к покупке свыше 17 тыс. лотов, или 23,1% от всего объема предложения по цене до 10 млн руб.
Главная причина сокращения такого предложения — вымывание наиболее бюджетных лотов, квартиры в более доступном ценовом сегменте распродаются быстрее, пояснила основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.
Дополнительный фактор, который ускорил этот тренд, — отмена льготной ипотеки. «Многие покупатели спешили вложиться в недвижимость, пусть даже в самый бюджетный объект. После отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки, а следовательно, и ставок по рыночным ипотечным программам покупатели массового сегмента также стремились приобрести как можно более бюджетные лоты», — отметила эксперт.
По данным bnMAP.pro, минимальная стоимость квартиры в Новой Москве — 4,3 млн руб. Это студия 19,5 кв. м в проекте комфорт-класса «Внуково Парк» в деревне Марушкино Новомосковского АО. Отделка доступна как дополнительная опция.
Что можно купить в таком бюджете
Большинство квартир в новостройках Москвы в бюджете до 10 млн руб. — это студии и однокомнатные квартиры. По данным bnMAP.pro, в Старой Москве доля студий в объеме такого предложения составляет 79% (3,1 тыс. лотов). Доля однокомнатных квартир — 20,5% (817 лотов), лишь 0,5% — двухкомнатные квартиры (32 лота).
В Новой Москве картина немного иная. Здесь предложение распределено примерно поровну между студиями (49%, или 2,7 тыс. лотов) и однокомнатными квартирами (43,9%, или 2,43 тыс. лотов). Выбор двухкомнатных квартир здесь немного больше, чем в Старой Москве (7,5%, или 415 лотов).
По данным аналитиков, метраж квартир в таком диапазоне варьируется от 12,2 до 52 кв. м. В основном речь идет о жилых комплексах массового сегмента. Но в Старой Москве по цене до 10 млн руб. можно купить недвижимость в семи проектах бизнес-класса. «Правда, это в основном либо отдаленные районы, либо апартаменты, либо маленькие площади», — пояснила Ирина Доброхотова.
Что касается географии, то лоты в новостройках до 10 млн руб. представлены в 46 районах Старой Москвы. «То есть фактически везде, где есть массовый сегмент. В Новой Москве — во всех районах, где есть новостройки», — добавила основатель bnMAP.pro.
Вторичное жилье в Москве до 10 млн рублей
На вторичном рынке столицы в таком ценовом диапазоне доступно почти столько же квартир, как и на рынке новостроек. По данным «Авито Недвижимости», на конец марта на вторичном рынке Москвы (включая Новую Москву) было представлено почти 9 тыс. квартир стоимостью до 10 млн руб. «Интерес к готовым квартирам в данном ценовом сегменте относительно марта прошлого года заметнее всего вырос по двухкомнатным (+18%) и трехкомнатным (+19%) квартирам. Мы отмечаем, что покупатели стремятся найти вариант с оптимальным соотношением цены и площади», — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
На сервисе «Яндекс Недвижимость» предложение квартир на вторичном рынке стоимостью до 10 млн руб. меньше — около 4 тыс., за год их количество сократилось на 11%.
По данным «Яндекса», минимальная стоимость квартиры в Москве на вторичном рынке в марте составила 2,3 млн руб. Это студия комфорт-класса без ремонта и площадью 14 кв. м в Филимонковском поселении Новой Москвы.
Что можно купить в таком бюджете
Как и в новостройках, на вторичном рынке по цене до 10 млн руб. в основном можно купить квартиру небольшой площади. По данным «Авито Недвижимости», самую большую долю квартир на платформе в таком ценовом диапазоне занимают студии (59%). На втором месте однушки (18%), оставшаяся часть приходится на двухкомнатные, трехкомнатые квартиры, есть даже небольшие четырехкомнатные лоты. «В ценовом сегменте до 10 млн руб. представлены стандартные предложения вторичного рынка Москвы. Как правило, по своим характеристикам они не отличаются от других предложений. За эту цену можно найти варианты различных планировок — от студий до трехкомнатных квартир», — пояснил Сергей Еремкин.
На «Яндекс Недвижимости» с бюджетом до 10 млн руб. в основном представлены малогабаритные квартиры и апартаменты. По данным сервиса, почти 47% приходится на студии, около 43% составляют однокомнатные квартиры. Но также можно найти двух- и трехкомнатные варианты, доля первых составляет чуть больше 9%, а вторых — менее 2% от всех предложений в бюджете.
Квартиры по цене до 10 млн руб. в основном сосредоточены в Новомосковском административном округе. Чаще всего такие варианты встречаются в поселениях Десеновское и Филимонковское, а также в Коммунарке. Среди локаций Старой Москвы объявления до 10 млн руб. в большей степени представлены в районе Текстильщики.
«По нашим наблюдениям, квартиры на вторичном рынке Москвы в бюджете до 10 млн руб., как правило, представляют собой компактные варианты в спальных и удаленных от центра районах. В эту категорию также попадают однокомнатные квартиры и небольшие двухкомнатные объекты в панельных и кирпичных домах, преимущественно советской застройки», — добавил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.