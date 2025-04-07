Жилье до ₽10 млн: что купить в Москве за такую сумму в 2025 году

Как и в новостройках, на вторичном рынке по цене до 10 млн руб. в основном можно купить квартиру небольшой площади. По данным «Авито Недвижимости», самую большую долю квартир на платформе в таком ценовом диапазоне занимают студии (59%). На втором месте однушки (18%), оставшаяся часть приходится на двухкомнатные, трехкомнатые квартиры, есть даже небольшие четырехкомнатные лоты. «В ценовом сегменте до 10 млн руб. представлены стандартные предложения вторичного рынка Москвы. Как правило, по своим характеристикам они не отличаются от других предложений. За эту цену можно найти варианты различных планировок — от студий до трехкомнатных квартир», — пояснил Сергей Еремкин.