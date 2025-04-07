«Всеобщее чувство паники»: как мировые рынки отреагировали на пошлины США

По мнению главного инвестиционного стратега Moneyfarm Ричарда Флакса, на выходных у игроков рынка была надежда, что страны начнут переговоры по поводу объявленных тарифов, однако этого не произошло. «Сообщения, которые мы пока увидели, говорят о том, что президент Трамп доволен реакцией рынка и что он собирается продолжать в том же духе», — цитирует Флакса Reuters. Он предположил, что со временем, вероятно, будут переговоры об уровнях тарифов и последующая реакция рынка, однако сейчас инвесторы опасаются более слабого роста экономики и более высокой инфляции.