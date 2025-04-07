«Всеобщее чувство паники»: как мировые рынки отреагировали на пошлины США

Что случилось: распродажи на мировых рынках усилились
В понедельник, 7 апреля, распродажи на мировых фондовых рынках усилились. Они начались еще в конце прошлой недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил пошлины в отношении 211 стран и территорий в размере 10−50%. 4 апреля Китай заявил об ответных пошлинах в 34% на импорт из США и подаче иска в ВТО из-за американских пошлин. Инвесторы обеспокоены, что торговая война между странами нанесет ущерб экономическому росту и спросу на ключевые товары.
Реакция основных активов
В Европе на открытии торгов на минимуме немецкий индекс DAX 40 обвалился на 10,42%, до 18 489,91 пункта. Британский бенчмарк FTSE 100 снизился на 6,33%, до 7544,83 пункта, а французский CAC 40 на минимуме упал на 7,03%, до 6763,76 пункта.
Фьючерсы на основные американские индексы на минимуме демонстрируют следующие результаты:
- фьючерс на индекс S&P 500 упал на 5,02%, до 4808,4 пункта;
- фьючерс на индекс NASDAQ 100 упал на 5,83%, до 16 342,5 пункта;
- фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average упал 4,22%, до 36 613 пунктов.
В США за два дня — четверг и пятницу — индекс широкого рынка S&P 500 обвалился на 10,53%, технологический NASDAQ Composite потерял 11,44%, а промышленный Dow Jones Industrial Average — 9,26%.
«Просто всеобщее чувство паники. Все гибнет, даже хорошие компании, которые, скорее всего, будут жить относительно хорошо», — цитирует Bloomberg главного исполнительного директора EFG Asset Management в Цюрихе Дэниеля Мюррея.
В Morgan Stanley считают, что инвесторы должны быть готовы к падению индекса S&P 500 еще на 7−8%, если опасения по поводу пошлин не утихнут, а ФРС не примет мер, передает Bloomberg. «Мы приближаемся к моменту, когда фондам, занимающим только длинные позиции, негде будет спрятаться», — считает управляющая фондом акций в Ecofi Карен Джорджес.
Экономисты Goldman Sachs Group повысили свою оценку вероятности рецессии в США с 35% до 45%.
В глубоком минусе 7 апреля закрылись азиатские рынки. Индекс Nikkei, отражающий динамику 225 ведущих компаний Японии, потерял 7,83%, до 31 136,36 пункта. Японский индекс TOPIX снизился на 7,79%, закрывшись на отметке 2288,66 пункта, свидетельствуют данные Токийской фондовой биржи.
Китайский индекс CSI 300 на торгах в Шанхае за день потерял 7,05%, до 3589,44. Потери ключевого индекса Гонконгской фондовой биржи Hang Seng составили 13,22%.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,54% — до $62,6 за баррель по состоянию на 10:10 мск. Ниже отметки $63 за баррель Brent торгуется впервые почти за четыре года — с 12 апреля 2021 года. Впрочем, на нефтяной рынок влияет еще новость о том, что Saudi Aramco сильнее, чем ожидалось, снизила цену на свою нефть сорта Arab Light для крупнейших покупателей в Азии. Кроме того, давление на сырье добавило неожиданное решение ОПЕК+ повысить объемы добычи.
Почему падение усилилось
По мнению главного инвестиционного стратега Moneyfarm Ричарда Флакса, на выходных у игроков рынка была надежда, что страны начнут переговоры по поводу объявленных тарифов, однако этого не произошло. «Сообщения, которые мы пока увидели, говорят о том, что президент Трамп доволен реакцией рынка и что он собирается продолжать в том же духе», — цитирует Флакса Reuters. Он предположил, что со временем, вероятно, будут переговоры об уровнях тарифов и последующая реакция рынка, однако сейчас инвесторы опасаются более слабого роста экономики и более высокой инфляции.
После того, как власти Китая объявили ответные пошлины, Дональд Трамп заявил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал — и это единственное, что он способен сделать».
Старший управляющий портфелем Dakota Wealth Роберт Павлик считает, что люди беспокоятся о том, что рецессия начнется вначале внутри США, а потом и во всем мире. «Люди действительно нервничают из-за неопределенности, которую это [изменение тарифов] приносит, из-за потенциального снижения доходов, из-за того, что Федеральная резервная система заявила, что будет ждать и сохранять выжидательную позицию, пока не появится больше ясности. Если ФРС не придет на помощь, то кто еще придет на помощь?», — говорит он.
Financial Times пишет, что распродажа набрала обороты, потому что банки начали требовать от клиентов хедж-фондов внести дополнительные средства после того, как их портфели снизились.
В свою очередь в Citi отметили, что неопределенность относительно перспектив экономики США достигла наивысшей точки с пандемии коронавируса. Аналитики банка обратили внимание, что в развитой экономике тарифы никогда не повышались столь значительно или быстро.
Индекс волатильности VIX, также известный как индекс страха, рассчитываемый Чикагской биржей опционов (СВОЕ) со 2 апреля взлетел на 143,7% до 52,42 пункта 7 апреля по данным премаркета на 12:50 мск.