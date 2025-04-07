Вендинговый бизнес в Москве начал сворачиваться

Все дело в том, что столичные власти проиндексировали этому бизнесу ставку торгового сбора на размер инфляции, что привело к его резкому росту налога в почти два раза, добавил Иван Попов. Он напомнил, что в Москве торговый сбор появился в 2015 году, его уплачивают розничные операторы вне зависимости от оборота бизнеса, его взимают с единицы объекта раз в квартал. В 2021 году власти распространили этот налог и на вендинговые автоматы. А с 2025 года этот сбор впервые решили проиндексировать на размер инфляции, применив к нему дефлятор.