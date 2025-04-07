Bloomberg назвал оружие Китая в торговой войне с Трампом

Трамп в начале апреля объявил о введении торговых пошлин в отношении 211 стран и территорий, они стали дополнением к уже существующим сборам. Для Китая тариф составил 34%, но с учетом предыдущих мер пошлины достигнут 54%. В качестве ответных мер Пекин ввел пошлины в размере 34% на ввоз всех американских товаров и усилил режим экспортного контроля в отношении семи китайских редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий).